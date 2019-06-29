Тяжкохворого активіста Бекірова можуть перевезти в Армянськ, що є небезпечним – адвокат

Тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в анексованому Криму у незаконному зберіганні боєприпасів, можуть вивезти в Армянськ, де немає умов для його утримання. Про це 29 червня на засіданні «Кримської солідарності» розповів адвокат Бекирова Олексій Ладин, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Адвокат сподівається, що 3 липня Верховний суд Криму задовольнить апеляцію захисту на продовження Бекірову терміну утримання в СІЗО і змінить йому запобіжний захід.

«Є певні надії, що це справа все ж стане винятком для кримського судочинства, і Бекирова відправлять під домашній арешт», – сказав він.

Олексій Ладін розповів, що почав ознайомлюватися з матеріалами кримінальної справи, найближчим часом її направлять на розгляд до суду.

«Нічого нового в матеріалах справи ми не побачили. Едема Бекірова звинувачують в тому, що він передав майже 14 кг боєприпасів і вибухівки засекреченому свідкові. Нагадаю, я з самого початку говорив про те, що людина з інвалідністю першої групи, без ноги, яка нещодавно на той момент мала інфаркт і операцію на серці, не могла підняти більше одного кілограма без наслідків. Звинувачення – абсолютний абсурд»,– заявив адвокат.

Наразі реакції російської прокуратури чи служби виконання покарань на ці заяви Ладіна немає.

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Європейський суд із прав людини 11 червня ухвалив рішення у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в Криму у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Зокрема, суд постановив терміново перевести його до лікарні.

Попри це, підконтрольні Росії слідчі відмовляються виконувати рішення ЄСПЛ.

Російська прокуратура Криму підтримала відмову ФСБ у госпіталізації Бекірова.

Сам активіст підтвердив захиснику, що його вивозили до лікарні імені Семашка в Сімферополі, де взяли аналізи крові внутрішньовенно і з пальця (для перевірки рівня цукру), а також у кардіоцентр для консультації кардіолога, і той оцінив ступінь ризику здоров’ю як «дуже високий».

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.