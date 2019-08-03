Росія: поліція і правозахисники навели різні дані про затриманих у Москві

У Росії поліція і правозахисні активісти навели різні дані про затриманих під час розгону несанкціонованої опозиційної акції у столиці Москві.

«У неузгодженій акції в центрі Москви взяли участь близько 1500 осіб. За різні порушення затримано близько 600 осіб», – заявила прес-служба головного управління Міністерства внутрішніх справ Росії в Москві.

Тим часом, за даними російського незалежного правозахисного медіапроєкту «ОВД-Інфо», станом на 21.15 місцевого часу, який нині збігається з київським, затриманих, про яких відомо, було вже принаймні 828.

Серед затриманих – і відома діячка Любов Соболь, юристка Фонду боротьби з корупцією російського опозиційного діяча Олексія Навального, одна з небагатьох відомих лідерів протестів, які залишалися на свободі після ще більш масових затримань тиждень тому.

Її затримали ще до початку акції, витягши з таксі, яким вона збиралася їхати на опозиційний захід.

За повідомленням телеґрам-каналу «Апологія протесту», проекту російської правозахисної групи «Агора», з посиланням на адвоката діячки, її оштрафували на 300 тисяч рублів (118 тисяч гривень) за статтею про повторне порушення правил проведення акції.

А вже ввечері її «примусово доставляють у Слідчий комітет» Росії, при цьому виклику туди їй не оформлювали, тому, за словами адвоката, припровадження її туди незаконне.

Так само ще без участі в акції затримали опозиціонера Костянтина Янкаускаса – просто на виході зі спецприймальника поліції, де він якраз відбув вісім діб арешту за звинуваченням в організації попередньої неузгодженої акції в Москві, що відбулася 27 липня. Як повідомила його дружина, його залишають під вартою до 5 серпня, звинувачуючи тепер уже в заклику на ще одну з попередніх неузгоджених акцій опозиції в Москві, 14 липня.

Також серед затриманих, але потім відпущених був і журналіст російського телеканалу «До///дь» Володимир Роменський.

Нинішня акція, названа «Прогулянки по бульварах», частинах Бульварного кільця в центрі Москви, не була погоджена місцевою владою. Ініціатори акції закликали своїх прихильників пройти Бульварним кільцем без плакатів і без гасел із вимогою зареєструвати незалежних кандидатів на виборах до Московської міської думи. Влада Москви пообіцяла вжити «всіх необхідних заходів» для «підтримання громадського порядку».

У справі про масові заворушення в російській столиці 27 липня загальна кількість затриманих станом на 2 серпня сягнула 10.

Та акція 27 липня, як і нинішня, відбулася на заклик незареєстрованих кандидатів у депутати Московської міської думи від опозиції. Мерія Москви не погодила й той мітинг, і поліція його жорстоко розігнала, затримавши понад 1300 людей. Після мітингу Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про «масові заворушення» в Москві. Упродовж останніх дох днів поліція проводить обшуки в активістів, які брали участь у тій акції опозиції.