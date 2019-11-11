The New York Times записало десятки свідчень про втручання Росії у мадагаскарські вибори

Минулого року росіяни провели одну з найбільш відвертих кампаній із впливу на вибори в іншій країні, пише The New York Times, опираючись на власні дослідження. Росія заперечує своє втручання до виборів у інших країнах.

Видання The New York Times (NYT) записало десятки інтерв'ю із посадовцями Мадагаскару і місцевими жителями, а також проаналізували сотні сторінок «внутрішньої документації», наданої мадагаскарськими оперативниками.

Російські сили з'явилися на Мадагаскарі після зустрічі у Москві президента Мадагаскару з Путіним, на якій також був присутній Євген Пригожин, пише видання.

Це той самий Пригожину, якому США висунули офіційні звинувачення через його дії із втручання у президентські вибори 2016 року.

Пригожина назвали творцем російської Агенції Інтернет-досліджень, відомої, як «ферма тролів», яка намагалась маніпулювати громадською думкою у США перед виборами.

Платили за участь в акціях, тиснули на виборчі штаби

У Мадагаскарі, пише видання, росіяни «працювали зі свого офісу в готелі, видавали газету місцевою мовою, наймали студентів для написання позитивний статей про президента, купували ефірний час на телебаченні а також рекламу на біл-бордах. Вони сплачували молоді за участь у акціях а також платили журналістам, що ті ці акції висвітлювали. Вони з'являлись у супроводі озброєної охорони у виборчих штабах конкурентів, щоб хабарями переконати їх відмовитись від участі у виборах».

Виборчі комісії були занепокоєні.

«Ми всі пам'ятаємо, що росіяни робили під час виборів у Сполучених Штатах, - сказав виданню віце-президент виборчої комісії Тьєррі Ракотонаріво. – Нас це справді лякало».

Отримання прибутків було головною причиною таких дій, розмірковує видання. Компанія, яку за інформацію місцевих посадовців та іноземних дипломатів, контролює близький до Путіна Пригожин, перед виборами придбала компанію з видобутку хрому.

Російське керівництво компанією призвело до протестів робітників, через невиплату заробітної плати, скасування додаткових переваг та посилення зовнішнього впливу.

Успіху не досягли і переключилися на конкурента

Попри фінансові вливання, маніпуляції та тиск, «російська операція» із втручання у вибори на Мадагаскарі зазнала провалу.

Чи то через велику непопулярність кандидата, якого Росія підтримувала, чи через «вражаючу некомпетентність та корупцію, що шкодить іміджу Росії як майстра політичних маніпуляцій», пише видання.

Так, рекламні матеріали рясніли граматичними помилками, ім'я кандидата було невірно написане на ручках, які роздавала кампанія, деякі оперативники вимагали несправжніх квитанцій, які б вдвічі завищували ціну на видання газети, щоб привласнити різницю, наголошує NYT.

Однак, зрештою, зрозумівши, що поточний кандидат не виграє, росіяни переключились на підтримку його конкурента в країні, який і здобув перемогу, а Пригожин зміг зберегти контроль над компанією, попри протести працівників, пише видання.

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