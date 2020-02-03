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03 лютого 2020, Київ 14:13
Новини | Політика

Спільний брифінг Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана (трансляція)

Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Ердоган (праворуч). Стамбул, 7 серпня 2019 року

До Києва 3 лютого прибув президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він зокрема зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Також очікується його участь у засіданні Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

Радіо Свобода трансляює пресконференцію Зеленського та Ердогана наживо.

Офіс президента анонсував візит Ердогана 1 лютого.

У листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Ердоган по телефону обговорили проведення у Києві чергового засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, та домовилися активізувати підготовку до укладення Угоди про вільну торгівлю.

У серпні 2019 року президент України Володимир Зеленський був з офіційним візитом у Туреччині.

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