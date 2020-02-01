В Офісі президента розповіли деталі планованого на 3 лютого візиту Ердогана до Києва

В Офісі президента України повідомили, що 3 лютого в рамках візиту до України президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана відбудуться його переговори з Володимиром Зеленським, а також засідання ради щодо співпраці та бізнес-форум.

«У рамках візиту відбудеться зустріч глав держав у форматі віч-на-віч, а також восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною під співголовуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана. Під час перемовин сторони обговорять шляхи поглиблення стратегічного партнерства та співпраці у всіх напрямах взаємодії. За підсумками засідання Стратегічної ради заплановано підписання низки двосторонніх документів. Глави держав також візьмуть участь у роботі Українсько-турецького бізнес-форуму», – йдеться в повідомленні.

У листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Ердоган по телефону обговорили проведення у Києві чергового засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, та домовилися активізувати підготовку до укладення Угоди про вільну торгівлю.

У серпні 2019 року президент України Володимир Зеленський був з офіційним візитом у Туреччині.