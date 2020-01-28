США звинуватили Росію в перешкоджанні перемир’ю в Сирії

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Росія перешкоджає режиму припинення вогню в Сирії. Він назвав «безжальними» дії російських військ, а також проіранського радикального угруповання «Хезболла», які підтримують режим президента Башара Асада.

У середині грудня урядові війська Сирії за підтримки російської авіації відновили наступ у провінції Ідліб. Це остання територія на захід від річки Євфрат, яку контролює озброєна сирійська опозиція.

За тиждень у зоні деескалації Ідліб у Сирії загинули десятки людей. Через інтенсивні обстріли свої будинки залишили близько 350 тисяч жителів. Країни Заходу побоюються, що наступ може спричинити гуманітарну кризу.

Москва і Дамаск відкидають звинувачення в невибіркових бомбардуваннях. Вони стверджують, що завдають ударів лише по позиціях бойовиків.