Ердоган vs Путін: Анкара не забуде про кримських татар

(Рубрика «Точка зору»)

Уже після закінчення свого візиту до української столиці президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що його країна продовжуватиме роботу щодо захисту прав кримських татар. За словами Ердогана, президент України Володимир Зеленський запропонував збудувати 500 одиниць житла в Херсонській області, і турецька сторона підтримала цю ідею. Для її конкретного обговорення Україну відвідає міністр навколишнього середовища та містобудування Туреччини.

Але й це ще не все. Ердоган розповів журналістам про плани будівництва в Києві комплексу будівель для кримських татар, який міститиме у собі мечеть, житлові будинки й офіси. «Для нас дуже важливо, щоб кримські татари здобули самостійність. Ми надамо нашим кримським братам підтримку у сферах політики, економіки, дипломатії й культури. Особливого значення ми надаємо крокам, що будуть здійснені в Херсоні», ‒ зазначив президент Туреччини.

Інтерес до кримської тематики у президента Туреччини не зникає після закінчення візитів в Україну, радше, навіть навпаки ‒ візити в Україну є відображенням цього інтересу

Ці слова Ердогана в черговий раз демонструють, що інтерес до кримської тематики у президента Туреччини не зникає після закінчення візитів в Україну, радше, навіть навпаки ‒ візити в Україну є відображенням цього інтересу. Кримськотатарська проблема для Ердогана ‒ одночасно питання внутрішньої і зовнішньої політики. Внутрішньої ‒ бо таким чином він може демонструвати своїм співвітчизникам увагу Туреччини до народу, доля якого завжди викликала пильну увагу турецького суспільства. Зовнішньої ‒ тому що демонструється непорушність турецьких пріоритетів у регіоні і підтримка територіальної цілісності України з акцентом на права кримськотатарського народу.

Одночасно ‒ і це теж треба розуміти ‒ питання Криму є для Ердогана важливим інструментом у його непростих відносинах із російським президентом Володимиром Путіним. Тим більше зараз, коли турецькі й російські інтереси знову зійшлися навколо сирійського Ідліба.

Туреччина не погодиться з російською містифікацією «забезпечення прав» кримських татар в анексованому Криму

Слова Ердогана ‒ доказ того, що Туреччина не погодиться з російською містифікацією «забезпечення прав» кримських татар в анексованому Криму, навіть більше ‒ позиція Анкари збігається з позицією Меджлісу кримськотатарського народу. Це курс на забезпечення роботи вільного центру національного представництва, причому краще за все ‒ не тільки в Києві, а й біля самих кордонів окупованого Криму, у Херсонській області. Такий центр одночасно має стати і політичним інструментом, і притулком для тих, кому російська влада не залишає вибору, не дає жити в самому Криму. Маховик путінських репресій на окупованих територіях України продовжує розкручуватися. І це не просто репресії, це ще й елементарний набір заручників.

Оскільки українська влада зацікавлена в постійних обмінах, Кремль намагатиметься мати в розпорядженні новий і новий «обмінний фонд» для торгівлі та шантажу. І тому облаштування тих, кого буде звільняти Путін в обмін на ті чи інші поступки з боку президента України Володимира Зеленського, може стати важливим гуманітарним завданням Анкари. Ердоган, який давно вже грає зі своїм російським колегою в політичні шахи, прекрасно усвідомлює це.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії