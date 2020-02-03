Зеленський: Україна сподівається на допомогу Туреччини в процесі звільнення політв’язнів

Україна сподівається на допомогу Туреччини в процесі звільнення українських політичних в’язнів, зокрема кримських татар, які перебувають в анексованому Криму та на території Росії, заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у Києві.

«Ми говорили про війну на Донбасі, анексію Кримського півострова, порушеннях прав людини в Криму і агресивну політику Росії в регіоні. У всіх цих питаннях для нас надзвичайно важливою є позиція Туреччини, а також практичні кроки Анкари. Україна розраховує на допомогу Туреччини в процесі звільнення громадян України, в тому числі, кримських татар, які незаконно утримуються в Криму і на території Росії», – сказав Зеленський.

Зеленський додав, що найближчим часом будуть відомі дати повернення утримуваних осіб у Криму та в Росії.

«Більшість полонених, про яких ми говоримо з російською стороною, які перебувають на території Росії, більшість там, дійсно, – кримські татари», – сказав Зеленський.

Водночас на запитання щодо турецької допомоги у зв’язку з анексією Росією Криму президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що влада Туреччини ухвалила рішення про забезпечення житлом «майже п’ятсот сімей».

«Ще раз хочу підкреслити – ми не підтримуємо незаконну анексію Криму. Ми повністю підтримуємо і будемо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом», – сказав Ердоган.

3 лютого з офіційним візитом в Україні перебуває президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Раніше в офісі українського омбудсмена повідомляли, що в ув’язненні в Росії перебувають 115 громадян України, з яких понад 80 – кримські татари. У списку Кримськотатарського ресурсного центру значаться 86 кримських політв’язнів. Такі ж цифри – у Кримської правозахисної групи.