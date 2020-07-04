Україна відповість на кожен «крок окупанта», а деокупація Криму неминуча – впевнений міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Як повертати Крим пропонують МЗС України і Офіс президента України (Андрій Єрмак)? Чи потрібен окремий Нормандський формат для Криму і в чому обвинувачує владу Сергій Рахманін – голова фракції партії Голос? Чому Україна не вимагає в Росії репарації за анексію Криму і чому поправки до Конституції Росії 2020 можуть ускладнити деокупацію? Чи піде Росія на агресію проти України заради води для Криму? І чому МЗС України не скаржиться на РФ в ООН? Чи допоможе НАТО повернути Крим? Як боротися з російськими фейками про Крим у ПАРЄ (РАСЕ) і як повернути Україні Азовське море, в якому господарює Росія? Київ готує нові санкції проти Кремля. Як українські санкції стають міжнародними і їх запроваджують ЄС та США? Чим схожі український Крим і французький Ельзас?