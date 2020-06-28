«Україна нам дала все, а Росія нічого»

Росія не визнає кримських ветеранів рівними російським. У Криму свідки та учасники Другої світової війни отримали ювілейні медалі до 75-ої річниці перемоги, але не всі з них отримали «путінські» виплати – 75 тисяч рублів, це приблизно тисяча доларів за теперішнім курсом. Серед тих, хто не отримав грошей – уродженка України Валентина Антоник, їй 95. У 17 років нацисти силоміць вивезли Валентину на роботи в Німеччину. Тепер у підконтрольному Росії Пенсійному фонді Криму кажуть, що жінка не має права на виплати, бо не була неповнолітнім в’язнем фашизму, а працювала у нацистській Німеччині.