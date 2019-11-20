Адміністрація морських портів вимагатиме від Росії компенсації за втрачене майно в кримських портах

Адміністрація морських портів України вимагатиме від Росії компенсації збитків внаслідок тимчасової окупації Криму. Про це повідомили у пресслужбі АМПУ.

Зазначається, що вартість втраченого майна складає 1,24 мільярда гривень.

У міністерстві повідомили, що це вже другий шлях, яким АМПУ намагається компенсувати збитки. Раніше вони надали вичерпну інформацію щодо власних активів на півострові Міністерству юстиції України, яке подавало загальний позов у Європейський суд з прав людини.

«Цього разу ми використовуємо положення Угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій. Перший крок – це направлення вимог щодо компенсації збитків безпосередньо до уряду РФ. Якщо протягом пів року ми не отримаємо відповіді, ця справа перейде на розгляд до міжнародного арбітражу», – підкреслив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

Відповідне звернення до уряду Росії планують надіслати до кінця 2019 року.

«Інтереси ДП «АМПУ» у спорі з Росією представлятиме юридична компанія Covington & Burling LLP, яка має досвід захисту інтересів суб’єктів господарювання у міжнародних публічно-правових арбітражних інституціях. Наголошуємо, що та обставина, що ДП «АМПУ» позивається стосовно тимчасово непідконтрольних активів на території півострова, жодним чином не означає, що підприємство погоджується з існуванням будь-яких правових підстав для окупації та анексії Криму, який залишається територією України», – зазначили у АМПУ.

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко раніше заявляв, що українські порти на Азовському морі втрачають гроші через непрямі агресивні дії Росії в акваторії Чорного і Азовського морів.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму у 2014 році незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно проголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.