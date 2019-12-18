Суд Швейцарії остаточно затвердив перемогу «Укрнафти» над Росією через інвестиції в Криму

Верховний суд Швейцарії підтвердив рішення про стягнення з Росії на користь українського підприємства «Укрнафта» 44 мільйонів доларів компенсації за втрачені в Криму інвестиції. Про це 18 грудня повідомили пресслужби «Укрнафти» та «Нафтогазу України».

«Рішенням від 12 грудня 2019 року Верховний суд Швейцарії залишив без задоволення заяву Росії про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ВАТ «Укрнафта», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Верховний суд Швейцарії зобов’язав Росію виплатити ВАТ «Укрнафта» 155 тисяч швейцарських франків судових витрат.

«ВАТ «Укрнафта» розраховує на те, що Росія поставиться до остаточного рішення Верховного суду Швейцарії з повагою і проявить цивілізованість у виконанні принаймні цього рішення», – йдеться в повідомленні компанії.

Рішення Верховного суду Швейцарії від 12 грудня 2019 року є остаточним і оскарженню не підлягає.

Влада Росії поки не коментувала інформацію «Укрнафти».

Раніше Верховний суд Швейцарії залишив без задоволення вимогу Росії про скасування рішення міжнародного арбітражного суду про наявність у нього юрисдикції розглядати спір між ВАТ «Укрнафта» і Росією.

12 квітня 2019 року міжнародний арбітражний суд присудив стягнути з Росії на користь ВАТ «Укрнафта» понад 44 мільйона доларів США компенсації за експропріацію інвестицій ВАТ «Укрнафта» в Криму.

У травні 2019 року Росія звернулася до Верховного суду Швейцарії з вимогою скасувати це рішення міжнародного арбітражного суду.

«Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України. НАК «Нафтогаз України» належить 50% + 1 акція «Укрнафти», а групі компаній, пов’язаних з колишніми акціонерами «Приватбанку» – майже 42% акцій.