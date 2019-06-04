Росія вимагає скасування рішень арбітражу на користь «Укрнафти» – Мін’юст РФ

Росія 27 травня подала до Верховного суду Швейцарії заяву про скасування арбітражних рішень, винесених за позовами низки компаній, зокрема «Укрнафти» і «Стабілу», повідомило Міністерство юстиції Росії 4 червня.

«Позови були подані за Арбітражним регламентом ЮНСІТРАЛ на основі угоди між Росією й Україною про заохочення та взаємний захист інвестицій. Вимоги позивачів пов’язані з нібито здійсненою після возз’єднання Криму з Росією (мається на увазі незаконна анексія Кримського півострова з Росією 2014 року – ред.) експропріацією їхнього майна. Росія не згодна з можливістю застосування вказаної угоди до таких суперечок», – йдеться в заяві.

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Як стверджують у російському відомстві, Верховний суд Швейцарії підтвердив отримання заяви.

У квітні 2019 року публічне акціонерне товариство «Укрнафта» повідомило про перемогу над Росією в міжнародному арбітражі: суд ухвалив рішення стягнути з Російської Федерації на її користь 44,4 мільйона доларів компенсації за експропріацію майна компанії в анексованому Криму.

ПАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України. Володіє 537 АЗС майже в усіх регіонах України. 50%+1 акція товариства належить НАК «Нафтогаз України», групі компаній, пов’язаних із колишніми акціонерами «Приватбанку» Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова – близько 42% акцій.