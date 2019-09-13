Арбітражний суд в Гаазі відмовила Росії у вимозі перегляду питань юрисдикції за позовом «Приватбанку»

У четвер, 12 вересня, року Постійна палата арбітражного суду в Гаазі відмовила Росії у перегляді питань юрисдикції суду та порушених зобов’язань у справі щодо захисту інвестицій за позовом «Приватбанку». Про це повідомляє пресслужба банку.

Справа в арбітражі була розпочата «ПриватБанком» 13 квітня 2015 року за порушення Росією зобов’язань щодо «ПриватБанку» з питань активів у Криму за Угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій, укладеною між Україною та Росією.

Росія раніше не брала участі в судовому процесі. Однак тепер призначила своїх представників у суді.

У лютому Постійна палата третейського суду в нідерландській Гаазі винесла рішення на користь «Приватбанку» у справі проти Росії щодо експропріації активів банку в анексованому нею Криму. У висновку суду йшлося про те, що «Приватбанк» має право на відшкодування.

Арбітражний суд залишив питання щодо розміру відшкодування на наступний етап арбітражного розгляду. «Приватбанк» прагне відшкодувати понад один мільярд доларів.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».