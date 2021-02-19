МВФ поїхав – борги лишились. Де Зеленський візьме гроші

Місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні. Уряд не зміг домовитися про отримання необхідного траншу. На думку експертів, причина – обмеження ціни на газ та відкат у подолані корупції. Як Україна справлятиметься без допомоги МВФ і де президент Зеленський та його команда братимуть гроші для країни, обговорюємо з експертами у програмі Свобода Live.

Андрій Яніцький, економічний оглядач;

Денис Малюська, міністр юстиції України;

Сергій Фурса, інвестиційний банкір;

Павло Шеремета, міністр економічного розвитку і торгівлі України у 2014 році;

Андерс Ослунд, експерт американського неурядового аналітичного центру «Атлантична рада» (Atlantic Council);

Данило Гетманцев, народний депутат України («Слуга народу»);

Олексій Гончаренко, народний депутат України («Європейська солідарність»);

Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, радник керівника Офісу президента України.