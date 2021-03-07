Шмигаль: дії «Донецькоблгазу», який відключив 59 котелень, «не залишаться без відповідної реакції»

Дії «Донецькоблгазу», який відключив 59 котелень, «не залишаться без відповідної реакції», заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у фейсбуці.

За його словами, «Донецькоблгаз» всупереч постанові Кабінету міністрів 6 березня відключив від газу 59 котелень «Донецьктеплокомуненерго».

«Це призвело до того, що пів тисячі житлових будинків і низка соціальних об’єктів, зокрема лікарні, залишилися без тепла. Спільно з головою Донецької ОДА, профільними міністрами, керівництвом НАК «Нафтогаз» і НКРЕКП ми в терміновому порядку почали відновлювати теплопостачання. Менше доби нам знадобилось, щоб розв’язати цю проблему й повернути тепло у домівки жителям Донеччини», – написав Шмигаль.

Він додав, що правоохоронці вже відкрили провадження за статтею 356 Кримінального кодексу України (самоправство).

«Впевнений, незаконні дії «Донецькоблгазу», який знехтував потребами людей та поставив під загрозу їх життя та здоров’я, не залишаться без відповідної реакції», – додав Шмигаль.

6 березня підприємство «Донецьктеплокомуненерго», яке постачає тепло в Донецькій області, залишилося без газу через борги перед НАК «Нафтогаз України».

В «Донецькоблгазі» заявили, що вимушені припинити газопостачання, щоб не допустити заподіяння збитків державі від несанкціонованого споживання природного газу – на суму в 150 мільйонів гривень на місяць.

За даними «Нафтогазу», загальна заборгованість «Донецьктеплокомуненерго» перевищила 1,5 мільярда гривень. Наприкінці лютого постачальник попереджав, що якщо до 1 березня не отримає частину заборгованості, понад 300 мільйонів гривень, постачання палива буде зупинено.

«Донецькоблгаз» 3 березня надіслав звернення прем’єр-міністрові Денису Шмигалю з проханням втрутитися в ситуацію. Там вказали, що 176 котелень споживають 950 тисяч кубометрів газу, а припинення постачання призведе до збитків компанії в розмірі 11,4 мільйона гривень на добу.