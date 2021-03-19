Зміни в РНБО: Зеленський ввів до складу очільника Мінцифри Федорова

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки і оборони України віцепрем’єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента 19 березня.

«Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Федорова Михайла Альбертовича – віцепрем’єр-міністра України, міністра цифрової трансформації України. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування», – йдеться в повідомленні.

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Рада національної безпеки і оборони України – координаційний орган з питань нацбезпеки і оборони при президентові. Секретарем РНБО є Олексій Данілов.