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19 березня 2021, Київ 16:12
Новини | Політика

Зміни в РНБО: Зеленський ввів до складу очільника Мінцифри Федорова

Віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки і оборони України віцепрем’єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента 19 березня.

«Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Федорова Михайла Альбертовича – віцепрем’єр-міністра України, міністра цифрової трансформації України. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування», – йдеться в повідомленні.

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Рада національної безпеки і оборони України – координаційний орган з питань нацбезпеки і оборони при президентові. Секретарем РНБО є Олексій Данілов.

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