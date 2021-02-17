Зеленський увів Лапутіну до складу РНБО – указ

Президент України Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки й оборони міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну. Про це йдеться в указі глави держави № 56/2021.

«Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю… увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Лапутіну Юлію Анатоліївну — міністра у справах ветеранів України», – мовиться в документі.

В указі зазначено, що він набуває чинності з дня опублікування (17 лютого).

Як повідомляло Радіо Свобода, у грудні 2020-го Верховна Рада підтримала призначення Юлії Лапутіної на посаду міністерки у справах ветеранів.

Юлія Лапутіна – учасниця бойових дій на Донбасі, контррозвідниця, генерал-майор СБУ. Очолювала Директорат комунікації та інформаційної політики Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.