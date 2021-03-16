РНБО розповіла, за яких умов закриють Російський центр науки і культури в Києві

РНБО, відповідаючи на запит Радіо Свобода, розповіла про умови, за яких припинить роботу Російський центр науки і культури в Києві, який є філією російського держагенства «Россотрудничество».

Згідно з пунктом 4 статті 5 закону «Про санкції», припинення дії міжнародних договорів «здійснюється Верховною Радою України за поданням президента України або іншого суб’єкта законодавчої ініціативи», зазначили в РНБО.

У пункті 1 статті 5 закону «Про санкції» йдеться про те, що РНБО розглядає питання щодо застосування санкцій «виключно на підставі пропозицій Верховної Ради України, президента України, Кабінету міністрів України, Національного банку України, Служби безпеки України», додали у відомстві.

«У разі надходження пропозицій щодо застосування санкцій стосовно зазначеної у вашому запиті юридичної особи від уповноважених законом України «Про санкції» державних органів, вони будуть винесені на розгляд РНБО України в установленому порядку», – йдеться у відповіді РНБО на запит.

Російський центр культури й науки спільно із російською агенцією «Россотрудничество», визнаною Європейським парламентом у 2016 році як пропагандистська, анонсували 9 березня захід: «Підведення підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів в день пам’яті російсько-українського поета Тараса Шевченка».

На цей анонс звернув увагу заступник віцепрезидента Світового конгресу українців у Південній та Західній Європі Павло Садоха, оприлюднивши на фейсбуці відкритий лист до президента України та РНБО, в якому закликав «розглянути питання заборони в Україні функціонування осередків російської пропаганди і дезінформації «Россотрудничество».

Цей центр засновано угодою між Кабінетом міністрів України і урядом Росії в 1998 році, і ратифіковано українським законодавством у 1999 році.