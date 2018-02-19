Місія ОБСЄ вказала у звіті на «інциденти в Російському центрі науки та культури в Києві»

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у поширеному пізно ввечері 18 лютого оперативному звіті вказала на «інциденти в Російському центрі науки та культури в Києві» впродовж вихідних днів.

«17 лютого 2018 року СММ уточнювала повідомлення у ЗМІ про інцидент у будівлі на вулиці Борисоглібській, 2а, де розміщений Російський центр науки та культури «Росспівробітництво» в Києві. О 13:15 спостерігачі помітили багато свіжих написів українською мовою, як-то «Смерть Росії», які були нанесені за допомогою аерозолю на внутрішніх стінах на першому поверсі будівлі та на сходах, що ведуть на другий поверх. На місці були розкидані стільці та меблі, розбиті інформаційні стенди, а також розірваний прапор Російської Федерації», – відзначили спостерігачі.

«О 09:30 18 лютого спостерігачі бачили двох поліцейських навпроти будівлі, де вже о 15:00, за їхніми спостереженнями, були 120 співробітників поліції та три поліцейські машини. Близько 15:00 команда СММ помітила групу з приблизно 70 чоловіків, на обличчі у кількох із них були маски. Вони йшли з Майдана Незалежності у напрямку центру. Дорогою деякі з них камінням розбили вікна відділення «Сбербанку» на вул. Петра Сагайдачного, 25. Близько 16:00 спостерігачі бачили, як приблизно шестеро учасників групи кидали каміння та яйця у напрямку приміщення, де розміщений центр. Вони розбили три вікна та пошкодили фасад. За спостереженнями СММ, поліцейські стояли кордоном навпроти будівлі центру. Приблизно о 16:30 спостерігачі зауважили, що усі активісти розійшлися, а біля будівлі було орієнтовно 200 спецпризначенців», – додали в місії.

Через пошкодження будівель у центрі Києва під час акції «Смерть Росії» правоохоронці проводять дослідчу перевірку, повідомила поліція Києва 18 лютого. У відомстві зазначили, що унаслідок інциденту немає постраждалих і затриманих.

Учасники акції «Смерть Росії», ініційованої організацією «ОУН» Миколи Коханівського, атакували 18 лютого офіси кількох установ у центрі Києва. У цих діях взяло участь близько 100 осіб.

17 лютого молодики із шевронами «С14», «Традиція і порядок» та «Правий сектор» зайшли в будівлю представництва російського Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників за кордоном і міжнародної гуманітарної співпраці, відомого як «Росспівробітництво», на Подолі в Києві та розмалювали всередині стіни написами: «Геть ФСБ», «Смерть Росії», «Свободу політв’язням» та «Це вам за Крим», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.