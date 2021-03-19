Секретар РНБО анонсував перевірку компанії «Зеонбуд», яка обслуговує цифрову телемережу

Українська влада перевірить компанію «Зеонбуд», яка обслуговує національну мережу ефірного цифрового телебачення, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов після засідання РНБО.

«Розглядалося питання щодо національної безпеки в інформаційній сфері. Розглядалося питання роботи компанії «Зеонбуд», яка монопольне становище має останні 11 років на території України. Було ухвалене відповідне протокольне доручення стосовно цього питання. Найближчим часом відбудеться перевірка цього монополіста. Було ухвалене протокольне доручення зробити все можливе, щоб монополії на цьому дуже важливому з точки зору безпеки і оборони напрямі, у нашій країні не існувало», ­­– сказав Данілов.

«Зеонбуд» – оператор, що обслуговує цифрову ефірну мережу наземного телебачення в Україні стандарту DVB-T2. Компанія забезпечує доступ до 32 українських загальнонаціональних телеканалів. Вона має 166 передавачів сигналу, однак частина з них розташовані на непідконтрольних українській владі територіях Донбасу і Криму.