Понад 100 митників відсторонили від роботи після засідання РНБО

Після засідання Ради національної безпеки і оборони в Україні відсторонили від виконання посадових обов’язків понад 100 митників, повідомила Державна митна служба України.

«Понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких 17 – керівники митниць та митних постів, були відсторонені сьогодні від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради національної безпеки і оборони на підставі листа Управління внутрішньої безпеки Державної митної служби України», – заявили в Митній службі.

22 працівники відсторонили в Одеській митниці, 23 – у Закарпатській, 8 – у Київській, 23 – у Волинській, 46 – у Галицькій, 3 – у Буковинській.

2 квітня Рада національної безпеки і оборони України запровадила персональні санкції проти осіб, яких звинувачують у контрабанді.

Він назвав контрабанду «економічним тероризмом проти України», оскільки за розрахунками експертів збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, що недоотримав державний бюджет. З них понад 100 мільярдів – внаслідок неефективної роботи митниці.

За його словами, від роботи відсторонили десятку посадовців митних органів.