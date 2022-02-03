Поклонська планує займатися темою «захисту прав росіян в Україні» на новій посаді

Колишня російська прокурорка Криму Наталія Поклонська, яку призначили заступницею голови російської організації «Росспівробітництво», має намір займатися темою захисту прав росіян в Україні, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Потрібно, щоб пройшов якийсь час для того, щоб керівник «Росспівробітництва» офіційно розподілив обов’язки між заступниками. Пріоритетом для мене, попередньо ми обговорювали мої функціональні обов'язки, буде захист прав співвітчизників за кордоном, зокрема, в Україні», – сказала Поклонська.

Вона стверджує, що «завжди займалася захистом прав людини, миром, безпекою».

«Мій російсько-український досвід якраз стане в нагоді на цій посаді», – додала Поклонська.

Напередодні стало відомо, що президент Росії Володимир Путін призначив Наталю Поклонську заступницею голови «Росспівробітництва».

Поклонська була призначена послом у Кабо-Верде у жовтні 2021 року, однак так і не розпочала виконання обовʼязків. У січні Поклонська заявила, що у неї «змінилися особисті обставини» і додала, що готова «на будь-яку посаду, де буде корисна державі».

Наталія Поклонська народилася в Україні і до 2014 року була в цій країні прокурором. Після окупації Криму підтримала анексію і залишилася прокурором. У 2016 році була обрана до Держдуми за списком «Єдиної Росії». Влада України звинувачує її в державній зраді та інших злочинах.