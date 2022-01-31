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Зниклі в Азовському морі рибалки «знайшлися». ФСБ Росії їх не затримувала – Кориневич

Інформацію про нібито затримання «передали родичам рибалок знайомі, які мешкають в Криму», повідомив представник президента в АРК

Постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич повідомив, що знайшлися зниклі в Азовському морі рибалки, про затримання яких російськими прикордонниками минулого тижня повідомляла омбудсмен Людмила Денісова. За його словами, ФСБ Росії рибалок не затримувала.

«Зниклі в Азовському морі знайшлися. Вони вже на суші на Херсонщині. Найближчим часом їх оглянуть в лікарні. За отриманою інформацією, у катера заглох двигун, і він дрейфував у морі. Рибалки перебувають у лікарні. За їхніми словами, катер представниками ПС ФСБ РФ не затримувався, підходів інших плавзасобів до нього не було», – написав Кориневич у фейсбуці ввечері 30 січня.

Він додав, що інформацію про нібито затримання «передали родичам рибалок знайомі, які мешкають в Криму».

Наприкінці минулого тижня український омбудсмен Людмила Денісова повідомила про затримання двох українських рибалок в окупованому Криму. Вона додала, що за фактом події Нацполіція відкрила кримінальне провадження за статтею про «насильницьке зникнення».

Російські силовики ситуацію не коментували.

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