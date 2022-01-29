Російські прикордонники затримали двох українських рибалок у Криму – Денісова

Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила про затримання двох українських рибалок в окупованому Криму.

«Російська Федерація продовжує незаконно затримувати громадян України на тимчасово окупованій території Кримського півострова, при цьому не надає офіційних відомостей до уповноважених органів України. Двоє рибалок Руслан Романюта та Іван Герасименко вийшли 25 січня 2022 року в Чорне море на риболовецькому судні «Волга» з міста Генічеська Херсонської області та додому не повернулися. За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун і його прибило до міста Щолкіне в тимчасово окупованому Криму. Як стало відомо, рибалок затримали російські прикордонники в акваторії Чорного моря, про що не було поінформовано українську сторону», – йдеться у повідомленні.

За словами Денісової, за фактом події Нацполіція відкрила кримінальне провадження за статтею про «насильницьке зникнення».

«Затримання українських рибалок країною-окупантом суперечить усім міжнародним нормам права. Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити заходів щодо звільнення незаконно затриманих громадян України. Закликаю представників міжнародних правозахисних організацій тримати на контролі ситуацію щодо чергових фактів затримання країною-агресором громадян України та не допустити порушення їх основоположних прав і свобо», – написала Денісова у фейсбуці.

Вона додала, що Офіс омбудсмена робить все можливе для захисту прав українських рибалок і «вірить у їхнє якнайшвидше повернення додому».

Наразі офіційної інформації щодо затримання від російських силовиків немає.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.