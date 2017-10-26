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Большинство будущих выпускников школ Донецкой области изъявляют желание продолжать обучение в ВУЗах других областей. Но абитуриенты из неподконтрольных городов чаще выбирают местные «университеты». Об этом свидетельствуют данные Министерства образования Украины. Молодежь же из подконтрольного Краматорска стремиться получить дипломы о высшем образовании в других городах и не хочет оставаться жить на Донбассе.

1346 выпускников из неподконтрольных городов поступили в украинские ВУЗы. Из них более тысячи – на бюджетную форму обучения. Таковы данные Министерства образования и науки Украины. Наибольшей популярностью пользовались Луганский национальный и Восточноукраинский национальный университеты.

Абитуриенты Краматорска, наоборот, не спешат поступать в местные ВУЗы. Будущая выпускница школы №8 Алена Одаренко мечтает уехать учиться во Львов и остаться там жить.

Я планирую уехать, выучиться и остаться во Львове

«В Краматорске я не планирую оставаться. Я хочу уехать во Львов – в Львовскую национальную академию искусства, и стать дизайнером интерьеров. Я планирую уехать, выучиться и остаться во Львове. Потому что мой город стоит пока что в этом плане на одном месте», – говорит девушка.

Ее одноклассница Полина Подашевская планирует стать авиаконструктором. Поэтому хочет учиться в Канаде. Или, в крайнем случае, в Харькове или Киеве. Будущий переезд вызван только желанием получить профессию, но в родном городе авиаконструкторов не учат.

Если бы учили на должном уровне, то, я думаю, осталась бы

«Я бы хотела поступить в идеале в Канаду в город Онтарио. Но также я буду подавать документы в Киевский национальный авиационный институт и в Харьковский авиационный. Если бы учили на должном уровне и учили создавать такие самолеты, которые могли бы спасти человека из эпицентра бури, то, я думаю, осталась бы», – рассказывает Полина.

Выучиться и уехать

А вот одиннадцатиклассник Захар Шихов уезжать не планирует. Юноша хочет получить образование в местной машиностроительной академии.

Мне нет смысла ехать куда-то в другое место учиться, если у меня все, как говорится, под рукой

«Мне нет смысла ехать куда-то в другое место учиться, если у меня все, как говорится, под рукой. То есть, и дом, и учеба, и все, а дальше, как выучусь, уже посмотрим», – сомневается будущий абитуриент.

Юноша говорит, что местные ВУЗы не пользуются популярностью у молодежи, потому что не обучают популярным профессиям. Да и применения навыкам дизайна или программирования в небольших промышленных городках немного.

«У нас нет таких, допустим, перспектив большинства профессий, которые выбирает молодежь, как в Харькове или в Киеве. Это – дизайнеры, экономисты, врачи. Я считаю, что наш город не приспособлен для такого. Он слишком маленький. И, в основном, это заводы», – говорит Захар Шихов.

Популяризация ВУЗов

Следовало бы, чтобы в наших школах было больше местного патриотизма

Чтобы увеличить количество студентов в местных ВУЗах, необходимо прививать детям местный патриотизм и популяризировать местные университеты еще в школе, считает ректор Донбасской машиностроительной академии Виктор Ковалев: «Следовало бы, чтобы в наших школах было больше местного патриотизма, в хорошем смысле этого слова. Чтобы наши учителя гордились не тем, что у них выпускники поступили в Киев, а гордились тем, что они будут развивать родной город – Краматорск».

В Министерстве образования видят другой выход. Руководителям и преподавателям ВУЗов стоит публиковать больше научных трудов. Тогда это принесет популярность учебным заведениям.

«Список 30 лучших университетов, которые получили наибольшую прибавку студентов, совпадает с рейтингом, тех, которые имеют лучшие научные публикации. Родители и дети очень четко оценивают качество образования, и они ищут там, где это качество выше. Если в Харькове лучше, то вы никак не удержите студентов здесь, на Донбассе», – убежден первый заместитель министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец.

​Специалисты для громад.

В рамках децентрализации новым громадам предложат формировать так называемый «коммунальный заказ» на подготовку специалистов. С тем условием, чтобы они потом работали в этой громаде. Областные власти готовы рассматривать такое предложение, но коснется оно далеко не всех специальностей.

Мы не будем заказывать инженеров

«Мы не будем заказывать айтишников, мы не будем заказывать инженеров, мы не будем заказывать другие подобные специальности. Это должен бизнес заказывать», – предупреждает руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Кроме того, по мнению руководства области, для студентов необходима инфраструктура. Парки, скверы, спортивные комплексы. Если в городе не будет этого всего, то в нем студента не получиться удержать никакими привилегиями и государственными заказами.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)