Ґрібаускайте після зустріч із Трампом: президент США розуміє ситуацію в Україні

Президент Литви Даля Ґрібаускайте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявила, що він розуміє ситуацію в Україні. Про це Ґрібаускайте розповіла в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Звичайно, коли ми говорили про безпеку регіону, питання України піднімалось, ми говорили про поведінку Росії, безпеку України і, звичайно, підтримку України», – сказала президент Литви.

За її словами, протягом ​саміту з президентами балтійських країни 3 квітня Трамп запитував про українських військовослужбовців, про те, як Україна захищається. «Я сказала Трампу, що ваші (українські) військові є героями і, що вони можуть боротись за свою країну, за незалежність і, що Україна створила збройні сили, які здатні себе захистити», – сказала Ґрібаускайте.

«Вважаю, президент Трамп розуміє ситуацію в Україні», – додала вона.

Президент США Дональд Трамп напередодні прийняв у Білому домі президентів трьох країн Балтії – Латвії, Литви й Естонії.

На урочистому обіді за участю президентів Далі Ґрібаускайте, Раймондса Вейоніс і Керсті Кальюланд Трамп заявив, що «ніхто з президентів США не проводив таку жорстку політику стосовно Росії, як він. При цьому він повторив неодноразово висловлену ним раніше думку про те, що вважає за краще мати з Росією добрі відносини.