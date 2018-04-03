Трамп на зустрічі з балтійськими лідерами заявив про жорстку політику щодо Росії

Президент США Дональд Трамп 3 квітня прийняв у Білому домі президентів трьох країн Балтії – Латвії, Литви й Естонії.

На урочистому обіді за участю президентів Далі Ґрібаускайте, Раймондса Вейоніс і Керсті Кальюланд Трамп заявив, що «ніхто з президентів США не проводив таку жорстку політику стосовно Росії, як він. При цьому він повторив неодноразово висловлену ним раніше думку про те, що вважає за краще мати з Росією добрі відносини.

«В ідеалі ми б хотіли налагодити відносини з Росією. Це добре, а не погано – мати хороші відносини з Росією. Ну, можливо, ми налагодимо відносини, а може і ні», – сказав Трамп.

Відповідаючи на запитання журналіста: друг чи ворог йому президент Росії Володимир Путін, Трамп сказав: «Дізнаємось. Я вам повідомлю».

Раніше в адміністрації президента США заявили про можливість зустрічі Трампа і Путіна в Білому домі. При цьому Вашингтон нещодавно запровадив новий раунд санкцій проти російських громадян, компаній і спецслужб.

Крім того, США видворили 60 російських дипломатів, назвавши їх розвідниками, у відповідь на отруєння у Великій Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки, відповідальність за яке Лондон покладає на Москву.

Росія вдалася до заходів у відповідь, відкинувши звинувачення в причетності до нападу.

Президенти країн Балтії є одними з найрішучіших критиків Росії в Європейському союзі.