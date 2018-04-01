Вислані російські дипломати покинули США

60 співробітників трьох російських дипломатичних місій Росії в США – посольства у Вашингтоні, генерального консульства в Нью-Йорку і постійного представництва при ООН – покинули американську територію 31 березня, пише російське агентство ТАСС. Це сталося після того, як Вашингтон ухвалив рішення видворити їх.

Згідно з повідомленням, дипломати вилетіли до Росії двома спеціальними рейсами.

26 березня президент США Дональд Трамп наказав вислати «десятки російських офіцерів розвідки» через отруєння в Британії колишнього подвійного шпигуна з Росії Сергія Скрипаля – 48 дипломатів російських представництв та 12 осіб із ООН. Крім того, Вашингтон вирішив закрити російське консульство в Сіетлі.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною з серії «Новачок», яку розробили в Росії (СРСР).

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів.

Згодом до вислання дипломатів або відкликання з Росії послів вдалися понад 30 країн, які таким чином висловили солідарність із Лондоном. Україна, яка оголосила небажаними особами 13 дипломатів, є на третьому місці за кількістю таких осіб – слідом за США та Великою Британією.

Росія відкидає звинувачення в отруєнні.