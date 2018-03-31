Росія пропонує Британії встановити паритет за кількістю дипломатів

Росія запропонувала Великій Британії встановити паритет за кількістю британських дипломатів, що працюють у Росії та російських, що перебувають у Великій Британії. Про це 31 березня заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Фактично це означає вимогу Росії вислати ще понад 50 британських дипломатів.

Згідно з повідомленням Захарової у Facebook, нині «різниця між чисельним складом понад 50 осіб на користь британської сторони».

Міністерство закордонних справ Росії оголосило 30 березня про «дзеркальні заходи» щодо 23 держав, які вислали російських дипломатів у відповідь на отруєння у Великій Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Представники дипмісій Албанії, Німеччини, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Македонії, Молдови, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Румунії, України, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції та Естонії повинні залишити Росію до 7 квітня.

Щонайменше 28 країн вирішили вислати загалом понад 150 російських дипломатів у відповідь на отруєння 4 березня нервово-паралітичною речовиною колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки в британському Солсбері. Лондон і його союзники звинуватили Москву в отруєнні, але Кремль неодноразово заперечував причетність Росії.

США вислали 60, Велика Британія – 23, Україна – 13 російських дипломатів. Решта країн, що висловили таким чином солідарність із Лондоном, обмежилися висилкою від одного до чотирьох дипломатів.

Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною в британському Солсбері. Лондон звинуватив Москву в замаху на Скрипаля і вислав 23 російських дипломатів. Росія у відповідь вислала 23 співробітників британської дипмісії і закрила Британську раду.

Москва всі звинувачення в справі Скрипаля на свою адресу відкидає.