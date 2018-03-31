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31 Березень 2018, Київ 21:31
Новини | Міжнародні

МЗС Росії цікавить роль Франції в розслідуванні справи Скрипаля

Один із етапів розслідування справи Скрипаля, Солсбері, Велика Британія, 14 березня 2018 року

Посольство Росії у Великій Британії звернулося до британської сторони зі списком запитань, більшість із яких стосуються ролі Франції в розслідуванні отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Москву цікавить, на якій підставі до справи була залучена Франція, повідомляється в документі, поширеному 31 березня МЗС Росії.

«На якій підставі Франція була залучена до технічного співробітництва в розслідуванні інциденту, в якому постраждали російські громадяни?» – таким є одне із запитань російських дипломатів.

Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною в британському Солсбері. Лондон звинуватив Москву в замаху на Скрипаля і вислав 23 російських дипломатів. Росія у відповідь вислала 23 співробітників британської дипмісії з закрила Британську раду.

Москва усі звинувачення у справі Скрипаля на свою адресу відкидає.

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