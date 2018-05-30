Прихований автопарк депутата Грановського

Mercedes S-Class АА 0026 ОТ На цьому «Мерседесі» «Схеми» помітили Грановського ще у травні 2016-го. У 2017-му журналісти бачили це авто у супроводі народного депутата біля Адміністрації президента України, Генпрокуратури, а також біля п’ятизіркового готелю «Хаятт» та на виїзді від зали офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль». «Схемам» вдалося встановити, що «Мерседес» є власністю громадянки Ланде Олени Миколаївни.

Mercedes S-Class АА 0020 ЕН Цей «Мерседес» «Схеми» також бачили у користуванні Олександра Грановського з 2016 року. На ньому в жовтні 2016 року він від’їжджав від ГПУ, а у 2017-му був біля головного управління СБУ і ще двічі – біля Адміністрації президента. За даними джерел «Схем», номерні знаки на цьому «Мерседесі» закріплені за старим ВАЗом, що може свідчити про те, що це оперативний номерний знак або знак прикриття.

Toyota Land Cruiser 200 АІ 0022 НЕ У супроводі цього позашляховика знімальна група зафіксувала Олександра Грановського спочатку в травні 2016-го біля Генпрокуратури, потім восени того ж року після виїзду з ГПУ та в грудні 2016 року – знов у супроводі, а потім ще двічі в 2017-му: після відвідин Нацбанку та Генеральної прокуратури. Приблизна вартість цього автомобіля – від 40 тисяч доларів. Зареєстроване воно на громадянку Шелест Надію Василівну. За 5 років, за даними джерел «Схем» у податковій, Надія Шелест заробила менше ніж 50 тисяч гривень доходу. Також вона – дружина власника приватної фірми «АТП-2505» Дениса Шелеста. (Запам’ятайте це ім’я, про нього у цій історії розповімо пізніше).

Audi A8 АА 0058 СХ На цій «Ауді» «Схеми» бачили парламентаря впродовж двох років. Двічі в 2016-му біля ГПУ, а в 2017-му – біля СБУ, Нацбанку та Адміністрації президента. Приблизна вартість цього автомобіля – від 60 тисяч доларів. Зареєстроване воно на громадянку Барсук Олену Анатоліївну. Олена Барсук працювала у компанії Віктора Барсука – юриста, з яким тісно співпрацював Олександр Грановський.

Audi A8 АА 0014 РР Минулого року, за спостереженням програми «Схеми», Грановський користувався і ще однією «Ауді». Знімальна група зафіксувала її в районі аеропорту «Бориспіль». Приблизна вартість цього авто – від 70 тисяч доларів. Зареєстроване воно на громадянина Потієнка Віктора Валерійовича. Ім’я офіційного власника цієї «Ауді» Віктора Потієнка також вивело розслідувачів на юриста Грановського Віктора Барсука. Чоловік із таким прізвищем згадується у декларації його дружини – Анжеліки Лабунської як депутата Житомирської облради. Зокрема, вказано, що від нього родина Барсука отримала 1 мільйон гривень як дохід від відчуження рухомого майна. Хоча сам Потієнко телефоном спростував, що платив Барсукові. Машину він придбав у самого Барсука в 2015 році, офіційно – за мільйон гривень. Ось тільки звідки у нього були такі кошти? Згідно з даними податкової, за 5 років він офіційно заробив менше ніж 20 тисяч гривень. І чому на цьому авто ми бачимо депутата Грановського? На ці запитання він теж відповіді не надав.

Mercedes Benz Vito АІ 2819 НЕ Цей мікроавтобус у користуванні Грановського журналісти програми помітили наприкінці 2017-го біля ресторану та в супроводі після виїзду з території Міністерства внутрішніх справ України. Цього року авто зафільмували вже біля Адміністрації президента. Двічі. Приблизна вартість «Мерседеса» – від 80 тисяч доларів США. Зареєстрований він на громадянина Афоніна В’ячеслава Олексійовича. Згідно з даними у соцмережах, В’ячеслав Афонін працював в одній із компаній юриста Віктора Барсука. Його можна побачити на світлинах у компанії співробітників юридичної фірми. За даними «Схем» із податкової, за цілих 5 років офіційний власник авто Афонін отримав доходу у кілька разів менше, ніж коштує такий «Мерседес». За цей час він сумарно заробив лише півмільйона гривень.

Mercedes S-Class АА 5721 РК Цей автомобіль, за спостереженнями журналістів «Схем», Грановський почав використовувати вже в 2018 році. Його приблизна вартість – від 50 тисяч доларів. Зареєстрована машина на ТОВ «АТП-2505». Власник цієї фірми – Денис Шелест. Це колишній даішник, який живе у селі під Вишгородом, шукає роботу водієм і офіційно заробив 200 тисяч гривень за 5 років. Він розповів «Схемам», що гроші на купівлю люксових авто отримав, продавши землю. Однак від продажу землі, за даними податкової, Шелест грошей також не отримував. Цікаво, що такий бізнес, як оренда коштовних машин, офіційно не приносить Шелесту жодних прибутків.