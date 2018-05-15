Небезпечні хвороби: коли варто думати про вакцинацію?

І що буде тим, хто не вакцинується, якщо це обов’язково? Після спалаху кору в Італії вакцинація для дітей є обов'язковою. Малюки, які не мають протипоказань, до 6 років зобов'язані отримати 10 щеплень від 12 хвороб. Без них дітей не беруть до садочків. А батьків невакцинованих школярів обіцяють штрафувати на суму від 100 до 500 євро. Є країни, в яких вакцинація не обов’язкова, при цьому охоплення щепленням дуже високе. Як наприклад в Ізраїлі, в Фінляндії, зазначає медичний експерт Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Катерина Булавінова. «Є країни, в яких вона стала вкрай обов’язковою, в особливості через кір, і в деяких випадках досить і одного випадку – як це було у Франції для того, щоб Макрон (президент Франції Емманюель Макрон – ред.) ухвалив рішення, що жодних «ігор» із цим не буде, і все буде обов’язково, те саме у Сполучених Штатах», – додає вона.

Хіба такі методи спрацюють в Україні? З одного боку, принаймні, садки і школи мають бути безпечними місцями з точки зору інфекційних хвороб, з іншого – при застосуванні обов’язкової вакцинації може зрости кількість фальшивих довідок про щеплення, зауважує медичний експерт Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Катерина Булавінова. «Наші колеги оцінюють кількість фальшивих довідок про вакцинацію на рівні близько 30%. Тобто в нас не лише охоплення щепленням невисокі, а ще й можна звідти прибрати кількість цих фальшивих довідок. Ми (як ЮНІСЕФ) робили велике опитування – цифри на диво високі. Тому я остерігаюсь, що якщо в нас запровадять «силовий» метод вакцинації, то він призведе лише до ще більшого зростання фальшивих документів», – наголошує вона. При чому часто люди так діють не тому, що мають аргументи, а тому, що мають дух протесту проти всього обов’язкового, вважає експерт. «Моя позиція – як лікаря і як людини, яка працює в ЮНІСЕФ – дуже жорстка: пацієнт має бути вакцинований і все, бо в цьому житті мало чому ви можете запобігти, але інфекційним хворобам можете», – зазначає Катерина Булавінова.

Скільки людей зробили щеплення в Україні? Зараз у зв’язку із спалахом кору охоплення вакцинацією проти кору значно підвищилося. «На кінець року охоплення було близько 95-97%, можна відняти фальшиві довідки, але все одно охоплення підвищилось. Близько 50% – охоплення щепленням від дифтерії, правця і кашлюку. І це дуже низьке охоплення, жахливо низьке. Так само низьке охоплення і проти гепатиту», – зауважує медичний експерт ЮНІСЕФ. В черги люди стали після того, як по центральних каналах почали розповідати про випадки смерті від кору, зазначає Катерина Булавінова. «В Україні ми вакцинуємо від 10 інфекцій, і це мало. Навіть наші сусіди, колишні країни Радянського Союзу, вакцинують від більшої кількості інфекцій», – додає експерт.

Чому в нас низьке охоплення? Цьому передувало те, що протягом багатьох років, поки Україна не перейшла на міжнародні закупівлі, не вистачало вакцин і їх невчасно закуповували. «Ключ вирішення цієї проблеми у наявності вакцин, бо можна дуже хотіти, але немає вакцин. Ключ у тому, щоб зробити так, аби вакцини були доступні завжди для дітей та дорослих, і друге – аби лікар та медсестра могли відповісти на будь-яке запитання», – вважає експерт. Є острах батьків перед вакцинацією, яка часто культивується медичними працівниками, і відсутністю єдиної думки серед медпрацівників. «На охоплення може вплинути, навіть за наявності вакцин, наприклад, доказова медицина, за яку зараз активно бореться Міністерство охорони здоров’я. Наприклад – червоне горло і нежить не є протипоказаннями для вакцинації, жодні аналізи крові та сечі не потрібні, але в нас через це відкладається величезна кількість щеплень. В нас є маса практик, які не застосовуються в доказовій медицині в інших країнах, але застосовуються в нас», – пояснює Катерина Булавінова.

Коли вакцину забороняють? В Україні тимчасово заборонили вакцини для профілактики дифтерії, правця та кашлюку, а також вакцини проти поліомієліту через випадки смерті після ін’єкцій. Так мовиться у розпорядженні Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. МОЗ наголошує на тому, що заборону мають скасувати, та заявляють про те, що результати розслідування не підтвердили, що смерть пов’язана з імунізацією. Вкрай рідко бувають ситуації, коли треба заборонити серію вакцини, наголошує медичний експерт Дитячого фонду ООН. Усі вакцини, які закуповують в Україну через ЮНІСЕФ прекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я. «Що таке прекваліфікація? Це багаторазові постійні інспекції на виробництво, докорінне розуміння як саме працює виробництво і які гарантії якості там є. Існує невелика кількість виробників вакцин і всі вони мають відповідати стандартам. В сучасному світі мені важко уявити ситуацію, аби щось було не так із самим продуктом всередині. У групи експертів мають бути чіткі підстави аби заборонити вакцину, наприклад якесь масове явище. Але коли це один випадок, який зовсім не відповідає опису реакцій, які можуть бути на вакцину і при цьому забороняється або арештовується вся серія, то дуже важко потім відновити довіру. Тільки експерти будуть розбиратися в цьому питанні, а звичайні люди почують у новинах таку комбінацію слів: «вакцина заборонена до використання» – і це все, що залишиться в їхній пам’яті. І ніхто потім не буде розбиратися, що з вакциною було все гаразд, відновити довіру буде дуже важко», – пояснює Катерина Булавінова.

Які реакції можуть бути на вакцину? «Коли ми говоримо про цільнокліткову вакцину (про КДС), вона використовується в світі понад 50 років. Нею щеплені ми всі, крім тих, кого батьки з ідейних причин не щеплювали, або з медичних на той час. Всередині вона вся однакова: що російського виробництва, що індійського, що французького. Суть її в тому, що вона цільнокліткова і більш реактогенна: вона дає припухлість, почервоніння в місті ін’єкції, біль в нозі або в руці, дивлячись куди її зробили, і може давати температуру. Чи завжди вона це дає? Ні, не завжди. Чи в більшому ступені, ніж вакцина ацелюлярна, тобто полегшена, – так. Чи робить це її гіршою? Ні. Вона викликає сильний імунітет», – наголошує медичний експерт ЮНІСЕФ. Після вакцини може бути почервоніння, може кілька днів боліти нога і на неї дитині може бути боляче ставати. Ці всі реакції лікарі мають пояснювати батькам і тоді не буде непорозумінь, зазначає Катерина Булавінова.

Коли краще робити щеплення? В ситуації з низьким охопленням щепленнями і з проявами інфекції – завжди краще зробити щеплення, наголошує гостя програми «Свобода в деталях». «Мені часто надходять запитання: «Колега захворів на кір, що нам робити?». Іти і вакцинуватися. Друге питання чи це треба зробити лише у 72 години, щойно як виявили кір у колеги? Краще в перші 72 години, але навіть якщо ви зробите після, то це буде краще для вас, бо є шанс, що імунітет відповість на вакцину скоріше та сильніше, і захистить вас», – пояснює Булавінова. Вагітним вакцину від кору, краснухи та паротиту не роблять, оскільки це жива вакцина, додає експерт. «Якщо в країні є спалахи і низьке охоплення щепленням, то краще до вагітності готуватися і завчасно пройти імунізацію», – радить Катерина Булавінова. Щодо дітей, то в доказовій медицині і в цивілізованому світі є тенденція вакцинувати дітей якомога раніше, додає експерт.

Чи викликає вакцинація аутизм? «Доведено науковим шляхом, що жодного стосунку до аутизму вакцини не мають, хоча в Україні цей міф досить поширений серед дитячих неврологів або психіатрів. Звісно, коли це каже невролог та психіатр, батьки йому вірять, і це дуже сумно, бо мені здається, що всі лікарі в Україні мають вже вивчити ці дослідження і знати, що вакцини та аутизм взагалі не мають стосунку одне до одного», – наголошує медичний експерт ЮНІСЕФ. Медичні працівники часто стають джерелом поширення міфів не навмисно, а через низький рівень знань, переконана Булавінова. «Рівень знань серед медиків наразі підвищується, бо і ми працюємо як ЮНІСЕФ над цим, і міністерство, і самі лікарі. І це не лише про вакцини, а про всю доказову медицину в цілому. Проблема існує – немає єдиних рекомендацій і, коли медпрацівники кажуть різні речі, різнобій в рекомендаціях викликає високий ризик недовіри», – додає вона.

Чи викликає щеплення захворювання? «Щеплення не викликають захворювань. Всередині вакцини міститься антиген, на який виробляється імунітет. Звісно, на живу вакцину може бути реакція, що нагадує саме захворювання. Наприклад вакцина проти кору, краснухи, паротиту може давати навіть висипання на 8-й день, невеличку температуру і якийсь кашель. Але це зовсім непорівнюване з тим, що може статися при захворюванні на дикий вірус кору», – наголошує експерт. А от тим, у кого є хронічні захворювання, треба отримати навіть більшу кількість вакцини, зазначає Катерина Булавінова. «Яскравий приклад – бронхіальна астма: вакцинація від грипу обов’язкова, від Коха обов’язкова, щоб дитина не загинула від ускладнень», – наголошує вона. «Нежить не є протипоказаннями до щеплення, червоне горло так само, харчова алергія (в народі діатез) теж не є протипоказаннями щодо щеплення, але в нас навколо цього все дуже міфологізовано», – пояснює медичний експерт ЮНІСЕФ.