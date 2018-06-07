Балух, який голодує в анексованому Криму, сподівається на обмін – адвокат

Український активіст Володимир Балух, який 81-й день продовжує голодування у СІЗО в анексованому Росією Криму на знак протесту проти судового переслідування, хоче, щоб його обміняли і вивезли на материкову Україну. Про це в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії розповіла адвокат Балуха Ольга Дінзе.

«У нього склалася позиція безвиході. Він каже, що його з в’язниці ніхто не відпустить – якщо не ця кримінальна справа, то буде наступна. Тому тепер він, нарешті, заговорив – протягом декількох місяців ми говоримо про те, що якщо буде обмін, і якщо все складеться якнайкраще, то він дуже-дуже хоче поїхати на материкову Україну», – зазначила Дінзе.

Адвокат додала, що, за її даними, ім’я Володимира Балуха є в українських списках на обмін в числі основних, однак Росія поки що не підтверджує готовність до переговорів.

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«Якщо настане якась політична воля з боку Росії, то, звичайно ж, він буде в числі осіб, що підлягають обміну. Але поки що я позицію Росії не почула жодного разу – вони весь час говорять про те, що повинні дозріти якісь умови. Які умови? Нам, на жаль, не говорять», – додала Дінзе.

Напередодні адвокат заявила, що український активіст Володимир Балух за час голодування втратив 30 кілограмів ваги.

Суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

Інша справа проти активіста порушена через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.