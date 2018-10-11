Після анексії Росія знищила половину виноградників під Судаком – МінТОТ

Після анексії Криму Росією площа виноградників Судакської долини скоротилася на 46%, повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

«Станом на 2012 рік площа виноградників Судакської долини становила 743,9 гектарів. Після анесії Кримського півострова площа виноградників різко скоротилася і становить 397,8 гектарів», – йдеться в повідомленні.

До таких висновків у міністерстві прийшли за результатами спеціальної обробки даних із відкритих джерел та космічних знімків.

За повідомленям, площі виноградників скоротилися через те, що заросли деревами і кущами, були закинуті викорчувані та зменшені.

«Одними з основних чинників погіршення ситуації є незаконні дії окупаційної влади на території автономної республіки Крим, зокрема це: незаконне відчуження земель, будівництво об’єктів інфраструктури і прокладання доріг на території виноградників, низький контроль окупаційної влади за землевпорядкуванням», – йдеться в повідомленні.

Крім того, МінТОТ повідомляє про загальне скорочення площі плодоносних виноградників у Криму. Станом на 1 січня 2013 року вона становила 20,5 тисяч гектарів, а 2017 року – 14,1 тисяч гектарів, тобто на 30% менше.

В серпні виноробне підприємство «Масандра» у Криму повідомило, що планує за сезоні 2018 року зібрати близько 15 тисяч тонн винограду, що на дві тонни менше, ніж минулоріч.