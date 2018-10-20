Напад у Керчі: шпиталізували ще одного постраждалого

Ще одного постраждалого під час вибуху і стрілянини в Керченському політехнічному коледжі шпиталізували 20 жовтня після того, як він звернувся до лікарів, повідомили у призначеному Росією Міністерстві охорони здоров’я анексованого Криму.

У 16-річного хлопця – травми легкого ступеня.

Таким чином, у медустановах Керчі й Сімферополя зараз проходять лікування 23 людини. Раніше повідомлялося про 22-х. Ще 23 людей перевезли після трагедії в коледжі з лікарень анексованого Криму в медустанови Краснодарського краю Росії і Москви.

Читайте також: «Керченський стрілець» – що трапилося? 5 основних версій

Вибух і стрілянина в коледжі в Керчі сталися вдень 17 жовтня. За версією Слідчого комітету Росії, напад влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки». Підконтрольна Росії влада міста повідомила, що в результаті трагедії загинула 21 людина. Російські слідчі порушили справу за статтею про масове вбивство.

Українська прокуратура кваліфікує напад як терористичний акт.