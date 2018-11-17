У ВМС формують Одеську бригаду морської піхоти. Командування прийняв бойовий полковник-десантник

У складі Військово-морських сил ЗСУ створюється друга бригада морської піхоти. Якщо пунктом постійної дислокації морпіхів 36-ої бригади є Миколаїв, то нова 35 ОБрМП «прописалась» неподалік від Одеси. В селищі Дачному для її потреб створюється військове містечко. Будують «з нуля», тому процес просувається не так швидко. Утім за майже п’ять років як ВМС вийшли із Криму, будівництво взагалі є першим для цього роду війська. Про плани щодо бойової підготовки бригади та про її побут ми поговорили з командиром.

Для полковника Миколи Паласа 17 листопада – день відповідальний. Офіцер-десантник із неабияким бойовим досвідом, нагороджений орденом Богдана Хмельницького (ІІІ ступеню) і Орденом «За мужність» (ІІІ ступеню), складав іспит на здобуття берету морського піхотинця.

Традиція, до якої морпіхи ставляться з незмінною повагою: одягнути берет – нині кольору морської хвилі, а раніше – чорний, військовослужбовець незалежно від звання й посади має право лише після вдалого подолання полоси перешкод, на якій фізичних навантажень анітрохи не менше психологічних. Не «сачканув» свого часу від цього іспиту, разом з усіма добряче помісивши багнюку на полосі, і командувач морської піхоти генерал-лейтенант Юрій Содоль.

У 2014-му, коли розпочалась агресія проти України, полковник Содоль командував 25-ю окремою Повітрянодесантною Дніпропетровською бригадою. Микола Палас служив у тій же бригаді, пройшов шлях від комвзводу до заступника командира. Нещодавно особовий склад рідної частини привітав його з новим призначенням.

Нині нагальним завданням полковника Паласа є створити боєздатний, мобільний, ефективний, добре оснащений підрозділ. Операційною зоною відповідальності 35 ОБрМП будуть Одеська область, ділянки Чорноморського і Азовського узбережжя, берегові об’єкти, пункти базування флоту тощо. Микола Палас відповів на кілька запитань Радіо Свобода про розбудову нової бригади морської піхоти.

– Станом на сьогодні бригада ще на стадії комплектування. Що далі?

– На початку 2019 року на нас чекають кілька місяців бойового злагодження на полігоні «Широкий лан» (Миколаївська область), після чого вирушимо виконувати бойові задачі в зону проведення Операції об’єднаних сил.

– Що із нового (або модернізованого) озброєння, військової техніки тощо бригада морської піхоти вже отримала і буде ще отримувати?

Чекаємо надходження протитанкових ракетних комплексів. Поступово здійснюємо переозброєння бронетранспортерами

– Із стрілецькій зброї, зокрема, маємо на озброєнні снайперські гвинтівки нового зразку. Також підрозділи укомплектовані тепловізійними прицілами. Чекаємо надходження протитанкових ракетних комплексів. Поступово здійснюємо переозброєння бронетранспортерами БТР-70 ДТ. Все необхідне для обслуговування й ремонту військової техніки буде на місці, у військовому містечку.

– В інфраструктурі військового містечка ми бачимо окремі казарми для строковиків і гуртожитки для контрактників.

– Так, але переважну більшість особового складу складатимуть військовослужбовці-контрактники. Саме вони залучатимуться до виконання бойових завдань в зоні проведення ООС. Щодо строковиків, нині їх набрано понад півтори сотні.

У військовому містечку також збудовано гуртожиток для офіцерів та їхніх сімей, їдальня на 500 місць, медична частина. З часом матимемо фізкультурно-оздоровчий комплекс, кілька спортивних майданчиків, тренажерну залу. Тоді на нашій базі зможемо проводити великі спортивні змагання. І не тільки в масштабі ВМС, а у цілому Збройних Сил.

– Хто ще разом із вами заради берету морського піхотинця вирішив здавати іспит, та ще у таку майже зимову погоду?

– Загалом це понад 90 військовослужбовців, у тому числі 20 першокурсників-морських піхотинців Військової академії Одеси.

За даними Управління персоналу Командування ВМС, станом на середину листопада, 36 ОБрМП укомплектована особовим складом на 20%. Рекрутери кажуть, що передусім бракує водіїв. Відбором кандидатів на контрактну службу в морській піхоті по всіх регіонах України займаються представники вербувальних центрів Військово-морських сил спільно з військовими комісаріатами.