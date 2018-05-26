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26 Травень 2018, Київ 19:03
Новини | Події

«Вірні завжди. 100 років слави»: в НМІУ відкрили виставку про морську піхоту України

Трофеї, здобуті морськими піхотинцями у боях на сході України

26 травня у Національному музеї історії України відкрили виставку, приурочену до 100-річчя української морської піхоти.

На виставці представлені прапори, форма морського піхотинця та архівні документи 1918-1920 років.

Форма морського піхотинця 1918-1920 років
Форма морського піхотинця 1918-1920 років

А також є прапори та уніформа сучасних підрозділів морської піхоти України.

Прапори підрозділів морської піхоти України
Прапори підрозділів морської піхоти України

Також на виставці можна побачити фотографії, на яких зображені нинішні морські піхотинці, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Форма сучасного морського піхотинця
Форма сучасного морського піхотинця

Виставка, приурочена до 100-річчя морської піхоти України, розповідає про нинішню збройну агресію російських гібридних сил проти України, яка триває на Донбасі з 2014 року, наголосила під час відкриття директор Національного музею історії України Тетяна Сосновська.

«Цією виставкою ми висловлюємо свою шану і повагу тим, хто боронить Україну, тим, хто пише її сучасну історію та її майбутнє», – наголосила Сосновська.

Із 2014 року, відколи тривають бойові дії на сході України, загинули 54 морських піхотинці, повідомив один із співорганізаторів виставки «Вірні завжди. 100 років слави морської піхоти України», полковник у відставці Володимир Волошин.

Виставка організована з ініціативи Національного музею історії України, ветеранів морської піхоти та волонтерів, серед яких – Ірина Шаганян та Костянтин Холодкевич.

Триватиме виставка до 10 липня.

Урочистості з нагоди 100-річчя створення морської піхоти України відбулись у Миколаєві 23 травня за участі президента України Петра Порошенка.

Морська піхота України: з новими беретами і святковою датою (відео)
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Морська піхота України: з новими беретами і святковою датою (відео)

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Під час заходів у Миколаєві Порошенко підписав указ, згідно з яким День морської піхоти відзначатимуть 23 травня на державному рівні: «Хочу вас поінформувати, що я змінюю і дату святкування Дня морської піхоти України, виходячи з нашого власного історичного календаря. Рівно 100 років тому, 23 травня 1918 року, гетьман Української держави Павло Скоропадський віддав наказ про початок формування бригади морської піхоти в складі трьох полків для несення служби. Це був перший офіційний документ про створення морської піхоти незалежної України».

Також глава держави повідомив, що українська морська піхота переходить на берети нового зразка: кольору морської хвилі. До цього морські піхотинці носили берети чорного кольору.

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