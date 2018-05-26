«Вірні завжди. 100 років слави»: в НМІУ відкрили виставку про морську піхоту України

26 травня у Національному музеї історії України відкрили виставку, приурочену до 100-річчя української морської піхоти.

На виставці представлені прапори, форма морського піхотинця та архівні документи 1918-1920 років.

А також є прапори та уніформа сучасних підрозділів морської піхоти України.

Також на виставці можна побачити фотографії, на яких зображені нинішні морські піхотинці, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Виставка, приурочена до 100-річчя морської піхоти України, розповідає про нинішню збройну агресію російських гібридних сил проти України, яка триває на Донбасі з 2014 року, наголосила під час відкриття директор Національного музею історії України Тетяна Сосновська.

«Цією виставкою ми висловлюємо свою шану і повагу тим, хто боронить Україну, тим, хто пише її сучасну історію та її майбутнє», – наголосила Сосновська.

Із 2014 року, відколи тривають бойові дії на сході України, загинули 54 морських піхотинці, повідомив один із співорганізаторів виставки «Вірні завжди. 100 років слави морської піхоти України», полковник у відставці Володимир Волошин.

Виставка організована з ініціативи Національного музею історії України, ветеранів морської піхоти та волонтерів, серед яких – Ірина Шаганян та Костянтин Холодкевич.

Триватиме виставка до 10 липня.

Урочистості з нагоди 100-річчя створення морської піхоти України відбулись у Миколаєві 23 травня за участі президента України Петра Порошенка.

Під час заходів у Миколаєві Порошенко підписав указ, згідно з яким День морської піхоти відзначатимуть 23 травня на державному рівні: «Хочу вас поінформувати, що я змінюю і дату святкування Дня морської піхоти України, виходячи з нашого власного історичного календаря. Рівно 100 років тому, 23 травня 1918 року, гетьман Української держави Павло Скоропадський віддав наказ про початок формування бригади морської піхоти в складі трьох полків для несення служби. Це був перший офіційний документ про створення морської піхоти незалежної України».

Також глава держави повідомив, що українська морська піхота переходить на берети нового зразка: кольору морської хвилі. До цього морські піхотинці носили берети чорного кольору.