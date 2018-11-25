Україна звернулася до Ради безпеки ООН через напад російських кораблів на українські, повідомив постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко.

«За дорученням президента Петра Порошенка негайно звертаємося до Ради безпеки ООН. Зухвалу поведінку агресора можна зупинити лише спільними скоординованими зусиллями!» – написав він у твітері.

Наразі не відомо, коли саме Рада безпеки може зібратися на зустріч із цього приводу.

Раніше 25 листопада Міністерство закордонних справ України назвало напад російських військових кораблів на українські неподалік Керченської протоки, в перебігу якого, зокрема, російський корабель таранив український буксир, збройною провокацією Росії. «Провокативні дії з боку Росії в Чорному та Азовському морі перейшли межу і стали вже агресивними», – наголосили в Києві і пообіцяли поінформувати про ці дії міжнародних партнерів і вжити «всіх належних заходів дипломатичного та міжнародно-правового реагування».

А у Військово-морських силах Збройних сил України наголосили, що «таран прикордонним кораблем Росії рейдового буксира «Яни Капу» підпадає під ознаки акту агресії відповідно до визначення, наведеного в пункті d) статті 3 Резолюції № 3314 (ХХIХ) Генеральної асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року, а саме: акт агресії – це, зокрема, напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили, або морські та повітряні флоти іншої держави». Українські військові моряки також нагадали про цілу низку положень міжнародного права, які порушила Росія, не пропускаючи українські кораблі з Чорного моря в Азовське.

Раніше 25 листопада три кораблі ВМС України, які прямували з Чорного моря в Азовське, були перехоплені російськими кораблями, при цьому корабель російських прикордонників таранив український буксир. Москва звинуватила їх у «порушенні державного кордону». Російські органи заявляли, ніби українські кораблі рушили в Керченську протоку, не отримавши від них дозволу; українські військові моряки наголосили, що заявку на прохід подали вчасно, але відповіді так і не отримали, а російські диспетчери на виклики українських кораблів не відповідали, хоча по радіо обговорювали їхнє пересування з російськими військовими.

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