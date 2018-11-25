У ВМС дали правовий коментар щодо дій Росії проти українських кораблів

У Військово-морських силах Збройних сил України дали правовий коментар щодо дій Росії проти українських військових кораблів у регіоні Керченської протоки, які в коментарі назвали агресивними: зокрема, таран українського корабля російським кваліфікували відповідно до міжнародного права як акт агресії.

«Таран прикордонним кораблем Росії рейдового буксира «Яни Капу» підпадає під ознаки акту агресії відповідно до визначення, наведеного в пункті d) статті 3 Резолюції № 3314 (ХХIХ) Генеральної асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року, а саме: акт агресії – це, зокрема, напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили, або морські та повітряні флоти іншої держави», – наголосили у прес-центрі командування ВМС.

Крім того, нагадано в повідомленні, «відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права (далі – Конвенція ООН) та статті 2 Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки (далі – Договір), військові кораблі України користуються свободою судноплавства у Керченській протоці та Азовському морі, отже, можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

Коментуючи твердження Росії, яка, всупереч міжнародному праву, вважає окупований Крим «своєю територією» і заявляла, ніби українські кораблі «порушили її кордон і ввійшли в її територіальні води» біля Криму, українські військові моряки нагадали, що навіть таке трактування не дає права обмежувати прохід українських кораблів: «Стаття 17 Конвенції ООН встановлює, що за умови дотримання Конвенції кораблі усіх держав, як прибережних, так і тих, що не мають виходу до моря, користуються правом мирного проходу через територіальне море».

А питання щодо Керченської протоки, яку Росія нині блокує, щоб не пропустити в Азовське море українські кораблі, врегульоване частиною 1 статті 36 Конвенції ООН, якою визначено, що в протоках, вказаних у статті 37 Конвенції ООН, під визначення якої й потрапляє Керченська, всі судна та літальні апарати користуються правом транзитного проходу, якому не повинно чинитися перешкод.

Також у ВМС України нагадали, що частина 1 статті 2 Договору передбачає, що торговельні судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапором України або Російської Федерації, що експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства.

Раніше 25 листопада три кораблі ВМС України, які прямували з Чорного моря в Азовське, були перехоплені російськими кораблями, при цьому корабель російських прикордонників таранив український буксир. Москва звинуватила їх у «порушенні державного кордону». Російські органи заявляли, ніби українські кораблі рушили в Керченську протоку, не отримавши від них дозволу; українські військові моряки наголосили, що заявку на прохід подали вчасно, але відповіді так і не отримали, а російські диспетчери на виклики українських кораблів не відповідали, хоча по радіо обговорювали їхнє пересування з російськими військовими.

У Міністерстві закордонних справ України заявили про збройну провокацію Росії. «Провокативні дії з боку Росії в Чорному та Азовському морі перейшли межу і стали вже агресивними», – наголосили в Києві і пообіцяли поінформувати про ці дії міжнародних партнерів і вжити «всіх належних заходів дипломатичного та міжнародно-правового реагування».

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