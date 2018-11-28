Жодних силових дій української влади щодо Почаївської лаври не буде – урядовець

Почаївська лавра може змінити свою приналежність, але тільки внаслідок «еволюційного процесу», а не примусу, заявив директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

За словами Юраша, питання подальшої долі Почаївської лаври має розглядатись у ширшому контексті системи церковно-державних відносин в Україні.

«В нас кожна релігійна організація є самостійною юридичною особою, яка буде самостійно вирішувати долю і, по-перше, своєї підпорядкованості, і в тому числі майна. Це, мабуть, одна з найбільших маніпуляцій, які зараз дуже часто запускаються, і вже кілька років до цього готувалася Московська патріархія, яка намагалася в той чи інший статутний спосіб, але не законодавчий в рамках українського поля, зробити таку модель і реалізовувати її на практиці, яка передбачає, що всі храмові комплекси, приміщення мають бути закріплені за церквою, а не за певною релігійною організацією», – сказав він.

Рішення Міністерства юстиції про скасування права релігійної організації Московського патріархату на користування комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської лаври, за словами чиновника, підтверджує те, що держава лишається власником цього комплексу.

Але при цьому релігійна організація Московського патріархату буде користуватись спорудами монастиря принаймні до собору, на якому має бути створена помісна церква, і утворення помісної церкви.

Також, додає Юраш, роботу церков повинен регулювати законопроект №4128. За словами авторів цього документу, він має унормувати процедуру, за якою релігійна громада може змінити свою приналежність.

Однак представник Мінкульту підкреслює, що Почаївська лавра може приєднатися до помісної церкви добровільно.

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«Колись Почаївська лавра була під юрисдикцією Константинопольського патріархату, у міжвоєнний період це була польська автокефальна церква, після Другої світової війни – російська. Я не виключаю, що в рамках тих чи інших суспільних і процесів, і волевиявлень громада, монастир, монахи приймуть рішення про приєднання до помісної церкви», – аргументує він.

При цьому силовий сценарій Юраш вважає неможливим. На його думку, версії про захоплення церковних споруд є елементом інформаційної протидії створенню помісної церкви.

«Ніяких захоплень, насильницьких дій не має бути і не буде. Про це багато разів заявляв і президент, і міністр внутрішніх справ. Буде еволюція, буде реальне волевиявлення віруючих», – стверджує він.

Схожим чином Юраш описав подальшу долю Києво-Печерської лаври – вона, за словами урядовця, також залежить від собору і законодавчого врегулювання.

23 листопада перший заступник міністра юстиції України Олена Сукманова заявила, що комісія Мін’юсту скасувала рішення про державну реєстрацію права користування комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської лаври за релігійною організацією «Почаївська Свято-Успенська лавра». Цю організацію очолює митрополит Української православної церкви (Московського патріархату) Володимир (Мороз), теперішній настоятель Почаївської лаври.

Згідно з повідомленням міністерства, таким чином комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

У Московському патріархаті натомість заявили, що Почаївська лавра і надалі перебуває в їхньому «законному користуванні».

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