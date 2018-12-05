Нас чекає ще 10 днів важких випробувань – Міщенко про томос для України

Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться 15 грудня цього року. Про це 5 грудня заявив президент України Петро Порошенко. Собор відбудеться у Києві і на ньому затвердять статут нової церкви, оберуть предстоятеля. Дата відома, але чи немає більше перешкод на шляху до томосу від Вселенського патріархату. Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили релігійний оглядач Ярослава Міщенко, народний депутат України Віктор Єленський та голова синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) Климент (Вечеря).