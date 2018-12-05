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05 Грудень 2018, Київ 18:44
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Нас чекає ще 10 днів важких випробувань – Міщенко про томос для України

Нас чекає ще 10 днів важких випробувань – Міщенко про томос для України
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Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться 15 грудня цього року. Про це 5 грудня заявив президент України Петро Порошенко. Собор відбудеться у Києві і на ньому затвердять статут нової церкви, оберуть предстоятеля. Дата відома, але чи немає більше перешкод на шляху до томосу від Вселенського патріархату. Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили релігійний оглядач Ярослава Міщенко, народний депутат України Віктор Єленський та голова синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) Климент (Вечеря).

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