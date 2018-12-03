СБУ підтвердила слідчі дії в єпархіях УПЦ (МП)

Служба безпеки України підтвердила, що її співробітники проводять слідчі дії у двох єпархіях Української православної церкви (Московського патріархату) в Житомирській області.

«Співробітники СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області на виконання доручення слідчого управління ГУ Нацполіції Житомирщини проводять санкціоновані слідчі дії у Житомирській та Овруцькій єпархіях УПЦ (МП). У межах розпочатого кримінального провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України та відповідно до ухвал суду правоохоронці провели вісім обшуків у релігійних установах, місцях проживання окремих представників цих єпархій та у київському видавництві, яке виготовляло друковану продукцію на замовлення УПЦ (МП)», – мовиться в повідомленні.

Триває досудове слідство, додали у прес-центрі СБУ.

Раніше 3 грудня про ці обшуки повідомляла поліція, але в тому повідомленні не називали прямо, якої церковної організації стосуються ці дії.

Як повідомив Відділ комунікації поліції Житомирщини, в цій області працівники Слідчого управління обласного Головного управління Національної поліції і облуправління Служби безпеки України провели вісім санкціонованих обшуків у будівлях і приміщеннях кількох єпархій регіону. Провели обшуки в Житомирі, Коростені й Овручі Житомирської області, а ще також у Києві, повідомили в поліції. Речниця поліції Алла Ващенко уточнила, що обшуки проводяться не тільки в будівлях і приміщеннях, а й у приватних оселях.

Обшуки, мовилося в повідомленні, проводяться в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за згаданою ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Місцеве видання «Житомир.інфо» повідомило, що обшуки проводять у приміщеннях, які належать Житомирській і Новоград-Волинській єпархії та Овруцько-Коростенській єпархії Української православної церкви (Московського патріархату).

В УПЦ (МП) підтвердили, що обшуки на Житомирщині відбулися в кафедральних соборах, єпархіальному управлінні, храмах і будинках священиків Української православної церкви (Московського патріархату). Зокрема, в церкві згадували про обшук у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Овруча чи у квартирі настоятеля Свято-Хрестовоздвиженського кафедрального собору Житомирської єпархії УПЦ (МП) протоієрея Сергія Грицаюка. За словами представників церкви, шукали «друковану продукцію та інші носії інформації, зміст яких здатен розпалити міжрелігійну ворожнечу».

30 листопада обшуки відбулися і в настоятеля Свято-Успенської Києво-Печерської лаври – нині там діє монастир УПЦ (МП) – митрополита Павла Лебедя. Обшуки провели за місцем проживання і розміщення майнового комплексу, який належить митрополитові, в межах кримінального провадження, відкритого за тією ж статтею Кримінального кодексу – порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Сам митрополит Павло ще попереднього дня, 29 листопада, стверджував, що стосовно нього відкрито «декілька» кримінальних проваджень, без уточнень кількості, заявляв про «тиск із боку правоохоронців» і прогнозував обшуки в себе.

Той його виступ був реакцією на інспектування лаври комісією Міністерства культури України, яка почала описувати церковне майно, що було передане в користування лаврським монахам іще за радянських часів. Як заявили в церкві, це перша інспекція за три десятки років існування нинішнього монастиря УПЦ (МП) в Києво-Печерській лаврі.

Українська православна церква, що перебуває в єдності з Московським патріархатом, і її діячі останнім часом виступають із численними критичними заявами й попередженнями про всілякі майбутні міжцерковні й суспільні негаразди у зв’язку з очікуваним цього місяця створенням єдиної української помісної православної церкви, яка отримає від Вселенського патріарха томос (церковну грамоту) про автокефалію і перетворення на 15-у незалежну від інших канонічну помісну православну церкву. Керівництво УПЦ (МП) заявляє, що ні в якому разі не піде на об’єднання й церковну незалежність і залишиться підпорядковане Російській православній церкві.

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