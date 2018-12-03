Поліція й СБУ провели низку обшуків у церковних будівлях і приміщеннях – НПУ

У Житомирській області працівники Слідчого управління обласного Головного управління Національної поліції і облуправління Служби безпеки України провели вісім санкціонованих обшуків у будівлях і приміщеннях кількох єпархій регіону, повідомив Відділ комунікації поліції Житомирської області.

Обшуки, мовиться в повідомленні, проводяться в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Провели обшуки в Житомирі, Коростені й Овручі Житомирської області, а ще також у Києві, повідомили в поліції.

При цьому про те, якої саме церковної організації стосуються обшуки, в повідомленні не згадано.

Місцеве видання «Житомир.інфо» повідомляє, що обшуки проводять у приміщеннях, які належать Житомирській і Новоград-Волинській єпархії та Овруцько-Коростенській єпархії Української православної церкви (Московського патріархату). Речниця поліції Алла Ващенко, пише видання, уточнила, що обшуки проводяться не тільки в будівлях і приміщеннях, а й у приватних оселях.

В УПЦ (МП) підтвердили, що обшуки на Житомирщині відбулися в кафедральних соборах, єпархіальному управлінні, храмах і будинках священиків Української православної церкви (Московського патріархату).

Зокрема, настоятель Спасо-Преображенського кафедрального собору Овруча протоієрей Анатолій Каплюк розповів для Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП), що під час обшуку у храмі «цілий день шукали друковану продукцію… і нічого не знайшли».

А настоятель Свято-Хрестовоздвиженського кафедрального собору Житомирської єпархії УПЦ (МП) протоієрей Сергій Грицаюк у коментарі сайтові «Союз православних журналістів» розповів, що слідчий і представники поліції шукали в його квартирі друковану продукцію та інші носії інформації, зміст яких здатен розпалити міжрелігійну ворожнечу. Правоохоронці повідомили клірикові УПЦ (МП), що він проходить у справі як свідок.

Згідно з текстом постанови про проведення обшуку, мовиться в повідомленні, його метою є «пошук і вилучення друкованої продукції (газет, листівок із елементами агітаційного змісту, які можуть призвести до розпалювання міжконфесійної ворожнечі), а також комп’ютерної і копіювальної розмножувальної техніки, поліграфічної техніки і апаратури, USB-накопичувачів і оптичних дисків, чорнових записів, у тексті яких містяться висловлювання, що ображають почуття громадян, прихильників і послідовників різних вірувань, релігій і конфесій, у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, що розпалюють релігійну ворожнечу і ненависть».

У перебігу обшуку у протоієрея Сергія вилучили комп’ютер, два телефони, USB-накопичувачі і записник, пише сайт.

Правоохоронці наразі не коментували таких подробиць, із якими виступили представники УПЦ (МП).

30 листопада обшуки відбулися і в настоятеля Свято-Успенської Києво-Печерської лаври – нині там діє монастир УПЦ (МП) – митрополита Павла Лебедя. Обшуки провели за місцем проживання і розміщення майнового комплексу, який належить митрополитові, в межах кримінального провадження, відкритого за тією ж статтею Кримінального кодексу – порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Сам митрополит Павло ще попереднього дня, 29 листопада, стверджував, що стосовно нього відкрито «декілька» кримінальних проваджень, без уточнень кількості, заявляв про «тиск із боку правоохоронців» і прогнозував обшуки в себе.

Той його виступ був реакцією на інспектування лаври комісією Міністерства культури України, яка почала описувати церковне майно, що було передане в користування лаврським монахам іще за радянських часів. Як заявили в церкві, це перша інспекція за три десятки років існування нинішнього монастиря УПЦ (МП) в Києво-Печерській лаврі.

Українська православна церква, що перебуває в єдності з Московським патріархатом, і її діячі останнім часом виступають із численними критичними заявами критичного змісту й попередженнями про всілякі майбутні міжцерковні й суспільні негаразди у зв’язку з очікуваним цього місяця створенням єдиної української помісної православної церкви, яка отримає від Вселенського патріарха томос (церковну грамоту) про автокефалію і перетворення на 15-у незалежну від інших канонічну помісну православну церкву. Керівництво УПЦ (МП) заявляє, що ні в якому разі не піде на об’єднання й церковну незалежність і залишиться підпорядковане Російській православній церкві.