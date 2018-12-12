В Україні запускають робочу групу із запобігання втручанню Росії у вибори

Експерти із західних й українських неурядових організацій запускають робочу групу швидкого реагування для запобігання й моніторингу російського втручання в українські процеси.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, вони переконані, що президентські вибори в Україні у 2019 році стануть випробувальним майданчиком для спроб Кремля впливати на внутрішні процеси інших країн.

Збором та оприлюдненням інформації про втручання спільно займатимуться експерти з Atlantic Council і Transatlantic Comission on Election Itergity за підтримки Фонду Віктора Пінчука. Разом з українськими партнерами зі StopFake та Центру Разумкова західні аналітики планують спостерігати, оцінювати та розкривати іноземні підривні заходи, які можуть мати місце перед, під час і після президентських виборів в Україні.

«Вибори – це критично важливий момент для демократичної країни. Будь-яке зовнішнє втручання у цей процес неприпустиме», – заявив Девід Дж. Крамер, керівник новоствореної робочої групи із запобігання іноземному втручанню в українські вибори, заплановані на весну 2019 року.

Використовуючи інноваційні методи цифрових досліджень, експерти пропонуватимуть інструменти запобігання таким ситуаціям. На онлайн-платформі, яку планують запустити днями, в режимі реального часу оприлюднюватиметься інформація про будь-які ознаки впливу на хід подій. За словами очільників робочої групи, такі методи моніторингу були нами вже успішно застосовані під час спостереження за виборами у Бразилії, Франції, Німеччині, Італії, США й інших країнах.

У робочій групі будуть окремі підрозділи, які займатимуться моніторингом дезінформації, зокрема у ЗМІ й соціальних мережах, а також група людей, що відповідатиме за кібербезпеку.

За словами Олексія Мельника, який представляє в робочій групі Центр Разумкова, ця моніторингова місія створена «для України, зусиллями України». Він також додав: «Ми виконуватимемо превентивну роботу. І дуже важливо, що наші напрацювання ми зможемо поширювати і для західної аудиторії».

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Представники робочої групи також підкреслили, що вони не є партнерами жодного з урядів, а також, що їхня робота не стосуватиметься внутрішніх процесів у країні. «Наша мета – виключно зовнішнє втручання», – підкреслив керівник групи Девід Дж. Крамер.

Наступного року в Україні, крім президентських виборів, запланованих на 31 березня, відбудуться і вибори до парламенту. Вони пройдуть наприкінці жовтня.

Минулого місяця делегація Національного демократичного інституту і Європарламенту, яка проводила оцінку передвиборчого середовища в Україні, заявила, що ймовірність втручання Росії у вибори є одним із ключових викликів президентської виборчої кампанії України у 2019 році.

Ймовірне втручання Росії у президентські вибори 2016 року є предметом розслідування у США.