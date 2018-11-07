Втручання Росії у вибори в Україні: зони ризику

До президентських виборів в Україні залишилося менш ніж півроку. Тому експерти та депутати зібралися на круглий стіл у Верховній Раді, щоб оцінити зони ризику російського впливу та підготуватися до протидії йому.

Наближаються президентські та парламентські вибори. З огляду на це Україна повинна готуватися до втручання Росії, зазначає віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона зауважує, що тактика Росії – втручання в суперечності і труднощі, що виникають у суспільстві, та роздмухування їх. Саме тому, за її словами, країна-агресор підтримує сили, схильні до популізму, націоналізму, а в багатьох європейських країнах – до євроскептицизму.

Климпуш-Цинцадзе переконана, що зменшити кількість можливих маніпуляцій та гібридних атак можна винесенням європейської, євроатлантичної інтеграції «за дужки» політичної боротьби.

Ініціатива президента щодо закріплення стратегічних цілей членства в ЄС і НАТО в Конституції України може бути одним із запобіжників

«Ініціатива президента щодо закріплення стратегічних цілей членства в Європейському союзі і НАТО в Конституції України може бути одним із тих запобіжників, які можуть винести цю площину дискусій про європейську та євроатлантичну інтеграцію поза рамки маніпуляцій. Хоча це не може бути єдиним засобом», – каже Климпуш-Цинцадзе.

Зони ризику

Народний депутат України Андрій Левус зазначає, що Росія намагатиметься здійснювати вплив в інформаційному, економічному та геополітичному просторі.

А це означає, каже він, що Україні потрібно подбати про прозорість медіавласності для того, щоб визначити, чи є медіа українським, хто його фінансує та хто є кінцевим власником.

Що стосується економічного впливу, то, за словами Левуса, потрібно заборонити Росії володіти природними монополіями, наприклад, що стосується газу чи електроенергії. Він наголошує, що в Україні наразі є багато корпорацій, власниками або співвласниками яких є росіяни.

Народний депутат прогнозує, що Росія намагатиметься піднімати градус несприйняття суспільством певних фактів та використовуватиме соціальну дестабілізацію для створення ще більшої економічної кризи.

Для Росії важливо тримати високу температуру

Мета Росії – показати, що в Україні хаос, неконтрольована ситуація, вічна криза, страйки, зауважує Андрій Левус, й тому «для Росії важливо тримати високу температуру».

Як наслідок, стверджує депутат, це матиме вплив і в геополітичній площині.

Головна мета Росії під час виборчої кампанії 2019 року в Україні – показати дисфункціональність влади країни в цілому, а не просто привести на посаду президента потрібну людину, каже президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар.

Він попереджає, що Росія займатиметься кібершпингунством із метою отримання інформації, фальшування даних, ураження Центральної виборчої комісії, щоб потім можна було поставити під сумнів результати виборів.

У ЦВК запевняють, що до впливів із російського боку готуються, проводять тренінги з реагування на певні ситуації. Втім, у ЦВК признаються: вони мають проблеми з обладнанням.

За словами Гончара, країна-агресор намагатиметься вплинути на ситуацію в Україні через групи впливу або організовані політичні групи.

«Це будуть уламки Московського патріархату, а точніше РПЦ, далі це те, що прийнято називати «Українським вибором», умовна група «РосУкрЕнрго», умовна вугільна група Ахметова і умовна група «Ялтинської європейської стратегії», – перераховує Михайло Гончар.

Виконавчий директор Інституту медіа і комунікації Діана Дуцик переконання, що до виборів українському урядові слід розширити повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в частині контенту, призначити відповідального за український контент фейсбуку та потурбуватися про створення власного інформаційного продукту, який би витіснив російський.