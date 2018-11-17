Втручання Росії може загрожувати виборам президента в Україні – делегація Європарламенту і НДІ

Імовірність втручання Росії у вибори є одним із ключових викликів президентської виборчої кампанії України у 2019 році. Про це йдеться у висновках делегації Національного демократичного інституту і Європарламенту, оприлюднених у суботу.

Делегація проводила оцінку передвиборчого середовища в Україні з 12 до 17 листопада 2018 року.

«Ми зіткнулися з цим у США, зараз у США триває розслідування щодо ймовірного втручання Росії у вибори у 2016-му, і це для нас дуже серйозна справа. Певне втручання, вірогідно, було у Європі, зокрема під час «Брекзиту». Але почалося це все в Україні. І нас усім треба шукати способи належно протидіяти цьому», – сказав у коментарі Радіо Свобода один із учасників делегації, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

За його словами, він не виключає різні можливі формати втручання – як кібератаки, так і, наприклад, підтримку якогось із кандидатів на посаду президента тощо.

Ключова рекомендація делегатів напередодні виборів полягає у забезпеченні здорового і безпечного виборчого середовища. Зокрема, учасники моніторингу закликають ухвалити нове виборче законодавство, надати право реселенцям голосувати, забезпечити інклюзивність виборів, тобто рівну участь у виборчій кампанії представників різних груп населення.

Експерти також наголосили на необхідності належним чином розслідувати усі напади на активістів, а також факти перешкоджання професійній діяльності журналістів. Учасники делегації також закликали забезпечити повноцінне фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України як важливої частини медіасередовища під час виборів.

Всього експерти склали 51 рекомендацію, вони будуть оприлюднені на сайті НДІ.

До складу делегації входять, зокрема, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, президент Національного демократичного інституту Дерек Мітчелл, члени Європейського парламенту Ребекка Гармс та Даріуш Росаті.

Як очікується, представники НДІ та Європарламенту моніторитимуть перевиборчу кампанію в Україні, а також самі вибори президента 31 березня 2019 року.