Вибори президента України-2019. Однозначного лідера наразі немає – опитування IRI

Однозначного лідера, який зміг би здобути перемогу вже в першому турі виборів президента України, що заплановані на 31 березня 2019 року, поки немає. Про це заявили в американському Міжнародному республіканському інституті (IRI) на основі результатів опитування громадської думки в Україні.

«Відсутність однозначного лідера на президентських перегонах означає, що виборці не визначились, який кандидат дасть відповіді на найбільш важливі для них запитання, такі як покращення економіки, врегулювання війни на Донбасі та подолання корупції», – говорить директор IRI з питань Євразії Стівен Нікс.

За даними цього опитування, Юлія Тимошенко займає провідні позиції серед кандидатів у президенти. Її планують підтримати 17 відсотків ймовірних виборців. Друге місце мають шанси посісти нинішній глава держави Порошенко, Володимир Зеленський, Анатолій Гриценко та Юрій Бойко.

Також, за результатами опитування, українці все більше підтримують встановлення автокефальної української православної церкви, незалежної від Росії. Підтримка склала 47 відсотків, що більше, ніж 39 відсотків підтримки в червні 2018 року.

«Встановленя незалежної української церкви має вплив на православну спільноту загалом, адже Українськаправославна церква перебуває під пововаженнями Російської православної церкви», – говорить Нікс.

«Обговорення статусу Української церкви відображує більш широку політичну ситуацію і багато хто вважає рух у напрямку незалежності Української церкви знаком того, що Україна продовжує віддалятись від Росії», – говорить Нікс.

Українців також непокоїть дезінформація – практично половина опитаних (47%) вважають, що через війу на Донбасі їхня спільнота стала більш вразливою до дезінформації.

Чергові вибори президента України заплановані на 31 березня 2019 року. Старт виборчої кампанії – на 31 грудня 2018 року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави, якщо не продовжать дію воєнного стану, який наразі діє в низці областей України. Це – Вінницька область, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська, Донецька, Запорізька, а також внутрішні води Керченської акваторії.