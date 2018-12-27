ЦВК: виборча кампанія в Україні стартує 31 грудня

Центральна виборча комісія оголосила 31 грудня початком кампанії з виборів президента. Відповідну постанову ЦВК ухвалила на засіданні 27 грудня.

Згідно із законом, виборча кампанія триватиме 90 днів. Вибори відбудуться 31 березня 2019 року.

20 грудня Центральна виборча комісія України затвердила календарний план підготовки і проведення чергових виборів президента України.

Згідно з документом, громадяни або партії мають висувати кандидатів на посаду президента з 31 грудня до 3 лютого 2019 року включно. Їх продовжать реєструвати до 8 лютого.

До 18 лютого мають бути утворені окружні виборчі комісії.

Виборча агітація має тривати до кінця доби 29 березня.

У день виборів голосування має відбуватися з 8 до 20 години.

Новообраний президент має почати виконувати свої обов’язки не пізніш як через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів. Їх мають встановити до 10 квітня включно.