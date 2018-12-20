ЦВК затвердила календарний план виборів президента 2019 року

Центральна виборча комісія України затвердила календарний план підготовки та проведення чергових виборів президента України 31 березня 2019 року.
Згідно з документом, громадяни або партії мають висувати кандидатів на посаду президента з 31 грудня до 3 лютого 2019 року включно. Їх продовжать реєструвати до 8 лютого.
До 18 лютого мають бути утворені окружні виборчі комісії.
Виборча агітація має тривати до кінця доби 29 березня.
У день виборів голосування має відбуватися з 8 до 20 години.
Новообраний президент має почати виконувати свої обов’язки не пізніш як через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів. Їх мають встановити до 10 квітня включно.
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